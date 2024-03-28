Doğu Avrupa’nın medya devinden Putin’i terletecek analiz: Moskova Saldırısı'nın 5 tuhaflığı

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen Moskova Saldırısı hakkında hemen hemen her gün yeni bir bilgi daha ortaya çıkıyor. Rusya ve hedef aldığı ülkelerin yetkililerince yapılan açıklamalar, ortaya çıkan yeni bilgilerle karşılaştırıldığında iş çözülmesi güç bir hale geliyor.

Dünya gündemi son iki gündür Rusya'dan gelen çelişik ifadelerle dolu. Putin ve diğer üst düzey yetkililerin yaptığı açıklamalar basit hatalar mı yoksa ortaya çıkan yalanlar mı? Doğu Avrupa’nın medya devi Nexta tarafından sosyal medya platformu X'te yapılan bir analiz işte bu soruya cevap arıyor. Saldırı sonrasından bugüne Rus yetkililerce yapılan açıklamalarda bulunan çelişik ifadelerin 5 maddede özetlenerek analiz edildiği makale Kremlin Hükümeti'ni zora sokacak iddialarla dolu. İşte Nexta'nın haber editörleri tarafından hazırlanan "Moskova Saldırısı'ndaki 5 Tuhaflık" analizi...

BİRİNCİ TUHAFLIK

ABD Büyükelçiliği, 7-8 Mart gecesi Rusya'yı teröristlerin saldırı hazırlığında olduğu konusunda uyardı. Putin, Amerikalıların uyarılarıyla alay etmiş ve ardından bu uyarılar görmezden geldi. Saldırganlardan birinin ABD Büyükelçiliği'nin saldırı uyarısından bir gün önce olay yerinde keşif yaptığı kamera kayıtlarından öğrenildi.

Eğer Kremlin Hükümeti uyarılara rağmen teröristlerin planlarından haberdar olmadıysa, bu Rus güvenlik birimlerinin son yıllardaki en büyük başarısızlığı olarak addedilmelidir.

İKİNCİ TUHAFLIK

Özel kuvvetlerin terör saldırısı mahalline ulaşması çok uzun sürdü. Rus muhafızlar terör saldırısı başladıktan neredeyse bir saat sonra olay yerine ulaştı. Bu süre teröristlerin kaçmasına olanak sağladı. Dahası itfaiyeciler, özel kuvvetlerin "bölgeyi temizlemesini" bekledikleri için yangını tamamen söndürmeye başlayamadılar.

ÜÇÜNCÜ TUHAFLIK

Kremlin'den yapılan resmi açıklamalarda, Crocus Belediye Binası'ndaki yangın henüz söndürülmemiş ve yetkililer hiçbir kanıt göstermişken terör saldırısından Ukrayna sorumlu tutuldu. Şüphelilerinin IŞİD'le bağlantılı Tacik vatandaşları olduğu ortaya çıkmasına ve örgütün kendisi de sorumluluğu üstlenmesine rağmen Kremlin olaydaki "Ukrayna izinden" vazgeçmedi. Her ne kadar bu iddia Putin'in çevresindekilerin bile inanmayacağı kadar savunulamaz olsa da Ukrayna'yı şeytanlaştırmak için tasarlanan Rus propagandasının genel resmine mükemmel bir şekilde uyuyor.

Soruşturmanın kendisi ve yetkililer tarafından yapılan resmi açıklamalar bu iddia çerçevesinde oluşturuldu ve Rus propagandacılara bunu medyada mümkün olduğunca yaymaları talimatı verildi. Kremlin'in mantığına göre bu barbar terör saldırısından Ukrayna'yı sorumlu tutmak Rus halkını, yaklaşan seferberliği kolaylaştırmak için bir araya getirebilecek. Burada Putin'in ulusa sesleniş konuşmasını saldırının gerçekleştiği gün değil, neredeyse 24 saat sonra yaptığını da belirtmek gerekir. Kremlin neredeyse bir gün boyunca Ukrayna'nın olaya karıştığına dair herhangi bir kanıt aradı ancak bulamadı.

DÖRDÜNCÜ TUHAFLIK

Terör saldırısını gerçekleştirdikleri iddia edilen kişiler kaçarken, zaten aranıyor olmalarına rağmen araçlarını değiştirmemişler, bu da kaçışlarını neredeyse imkansız hale getirmiştir. Silahlı adamlar Moskova'dan ayrıldıktan sonra bölgedeki bir orman kuşağında kolayca saklanabilir ve ardından birkaç kez araç değiştirebilirlerdi. Ancak bunu yapmadılar ve kolluk kuvvetlerinin aradığı bir arabayla sınırı geçmeye karar verdiler. Teröristler Moskova bölgesindeki ana otoyollardan birinde saatte 50 km hızla ilerlediler. Ancak 300 kilometre sonra durduruldular. Neden bu kadar uzaklaşmalarına izin verildi?

Putin, teröristlerin başlangıçta Ukrayna sınırını geçtiklerini çünkü onlar için “açık bir pencere" olduğunu iddia ediyor. Daha sonra Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Crocus saldırganlarının güçlendirilmiş sınırlarından dolayı ülkelerine "giremediklerini" ve bu nedenle Ukrayna'ya yöneldiklerini söyleyerek Putin'in iddialarını farkında olmadan tekzip etti. Yani amaçladıkları ilk kaçış yeri Ukrayna değildi. Aslında saldırganların ilk olarak Belarus’a gitmeleri daha makul. Zira Rusya’nın Ukrayna sınırının dört bir yanı mayınlı ve saldırganlar için son derece güvensiz, Belarus'ta ise Rusya ile açık sınır olduğu için oraya ulaşmak daha hızlı ve kolay. Teröristlerin kaybolduğu ve nereye gidiyorlarsa oraya gittikleri şeklinde başka bir iddia ortaya atılmıştı. Fakat saldırının kendisinin iyi planlanmış olduğunu dikkate alırsak, kaçış planının da planlanmış olması akla daha yatkın duruyor.

BEŞİNCİ TUHAFLIK

Rus güvenlik birimleri terörist saldırının hazırlık aşamasını kaçırmış, saldırıyı önleyememiş ya da teröristleri olay yerinde etkisiz hale getirememiştir. Teröristlerin silahları nereden buldukları ve gerçekte kaç kişi oldukları olayın üzerinden bu kadar süre geçmesine rağmen hala bilinmiyor. Dahası, yetkililer güvenlik kamerası görüntülerini yayınlamamakta ısrar ediyor.

ŞÜPHELİLERE ACIMASIZCA İŞKENCE YAPILDI

Terörist olduğu iddia edilen kişilerden birinin kulağı kesilmiş ve yemeye zorlanmış, bir başka şüpheliye ise cinsel organına kablolar bağlanarak elektrik işkencesi yapılmış. Rus güvenlik güçlerinin insanlara işkence yaptığı bir sır değil, ancak geçmişte bunu gizlice yapıyorlardı.

Bu şok edici görüntülerin sızdırılması şovdan ibaretti ve gerçek teröristlerden ziyade ülke içindeki savaş karşıtı Rusların gözünü korkutmaya yönelik ortak bir çabaydı.

Asker toplama merkezlerine yönelik kundaklama saldırıları, demiryollarına yönelik sabotajlar ve diğer şiddet içeren itaatsizlik yöntemleri Rus yetkililer tarafından terörizm olarak kabul ediliyor. İşkence görüntülerinin yayınlanması Rus internetinde olumlu yorumlarla karşılandı, bu da teröristlerin acımasızca cezalandırılmasını talep eden Ruslar için psikolojik bir tatmin unsuru olduğunu gösteriyor.

Ayrıca terör saldırısının ardından Rusya'da ölüm cezasına ilişkin moratoryumun kaldırılması aktif bir şekilde tartışılmaya başlandı. Bu da yeni bir baskı döneminin başlangıcı anlamına gelebilir.

SONUÇ

Şu anda Crocus'taki terör saldırısı cevaptan çok soru işareti barındırıyor. Bilinen tek bir şey var: Kremlin her türlü şansa sahip olmasına rağmen böylesi büyük bir katliamı engelleyemedi ya da engellemek istemedi. Şimdi Putin bu terör saldırısını Ukrayna karşıtı histeriyi körüklemek ve saflarını sıklaştırmak için kullanmak istiyor.