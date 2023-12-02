Doğu Demirkol'dan 'Yetenek Sizsiniz' itirafı. Yarışmada 3 'hayır' alarak yuhalanmıştı

2012 yılında 'Yetenek Sizsiniz'e katılan komedyen Doğu Demirkol, stand up gösterisi yaptığı sırada seyirciler tarafından yuhalanması ve jüri üyelerinden üç 'hayır' alarak yarışmaya veda etmesi hakkında konuştu.

Mine Akcan
Doğu Demirkol'dan 'Yetenek Sizsiniz' itirafı. Yarışmada 3 'hayır' alarak yuhalanmıştı

Komedyen Doğu Demirkol, Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu.

656af89086b2472228b19f93.jpg

Küçük bir çocukken özgüvenli olmadığını belirten Doğu Demirkol, “Mesela okulda insanların önüne çıkacağım zaman hep çok heyecanlanırdım. İnsan önüne çıkabilme yeteneğim yoktu. İlkokul hocam komediye meyilli olduğumu anlamıştı. İlkokul öğretmenim beni komedyen olarak yetiştirmiş. Annem avukat, babamsa doktor. Konservatuvar okumama sıcak bakmayabilirlerdi” dedi.

gnhgmh.jpg

"ANNEM VE BABAMDAN GİZLEDİM"

Ünlü oyuncu, Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında yaşadıklarından sonra kendini çok kötü hissettiğini itiraf etti.

"Yuhalandıktan sonra bir müddet kendimde hırslanacak gücü bulamadım. Kendimi aşağılık biri gibi hissetmiştim. Annem ve babamdan gizledim. Babam, televizyonda görünce 'Akşam eve gelme, annen iyi değil' dedi. Hak ederek yuhalandım. Kendim olmaya Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasından sonra karar verdim."

2022-nin-en-cok-konusulan-isimlerinden-dogu-15527314-6807-amp.jpg

"NEŞELİ OLMAYANLARA TAHAMMÜL EDEMİYORUM"

Hayatındaki motivasyon kaynağını açıklayan 35 yaşındaki komedyen, “Benim motivasyon kaynağım mizahmış. Her şeyle ilgili şaka yapabilirim ama kimseyi incitmemeye özen gösteririm. Neşeli olmayan insana tahammül edemiyorum" açıklamasını yaptı.

dsc-0706-dekupe-16-9-1527897285-16-9-1546258390.jpg

"HEYECANLIYKEN ABDEST ALIP, DUA OKURUM"

Doğu Demirkol, "Sabah uyanmamız bile, içtiğimiz su bile mutluluk sebebi. Hayatta mutlu olunacak çok şey var. Heyecanlıyken abdest alıp, 7 Ayetel Kürsi okurum. Böyle bir ritüelim var. İnsanın kendi olabilmesi, şahsına münhasır olabilmesi çok kıymetli. Son zamanlarda kendimi göz ardı ettiğimi kız arkadaşım sayesinde fark ettim. Artık kendime de kendim olduğum için teşekkür etmeyi öğrendim” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Doğu Demirkol'un yeni projesinde partneri belli oldu
Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca'nın aşk tatili. Avrupa'nın altını üstüne getirdiler
Doğu Demirkol evleniyor mu? Paylaşımı kafaları karıştırdı
Doğu Demirkol'dan sevgilisi Ayşe Kırca'ya sürpriz teklif
Öne Çıkanlar
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Son Haberler
İki takımda kazanmayı hak etmedi. Konyaspor Alanya'da 1 puana razı oldu. Recep Çınar yazdı Spor
İki takımda kazanmayı hak etmedi. Konyaspor Alanya'da 1 puana razı oldu. Recep Çınar yazdı
Erdoğan’ı taklit eden fenomenin yerel seçim videosu kırdı geçirdi Gündem
Erdoğan’ı taklit eden fenomenin yerel seçim videosu kırdı geçirdi
Obeziteye karşı kışın nasıl beslenmeli? Ölümcül hastalıklara davetiye çıkarıyor. Uzmanlar uyardı Sağlık
Obeziteye karşı kışın nasıl beslenmeli? Ölümcül hastalıklara davetiye çıkarıyor. Uzmanlar uyardı
Nagihan Karadere'ye ölüm tehdidi Magazin
Nagihan Karadere'ye ölüm tehdidi
Artvin’de karaya oturan geminin önünde fotoğraf çılgınlığı Yaşam
Artvin’de karaya oturan geminin önünde fotoğraf çılgınlığı
Beşiktaş'ın Ankaragücü kadrosu açıklandı. Kafilede 9 futbolcu yer almadı Spor
Beşiktaş'ın Ankaragücü kadrosu açıklandı. Kafilede 9 futbolcu yer almadı
Hande Ataizi''nden olay yaratan pozlar Magazin
Hande Ataizi''nden olay yaratan pozlar