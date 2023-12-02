Doğu Demirkol'dan 'Yetenek Sizsiniz' itirafı. Yarışmada 3 'hayır' alarak yuhalanmıştı

Komedyen Doğu Demirkol, Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu.

Küçük bir çocukken özgüvenli olmadığını belirten Doğu Demirkol, “Mesela okulda insanların önüne çıkacağım zaman hep çok heyecanlanırdım. İnsan önüne çıkabilme yeteneğim yoktu. İlkokul hocam komediye meyilli olduğumu anlamıştı. İlkokul öğretmenim beni komedyen olarak yetiştirmiş. Annem avukat, babamsa doktor. Konservatuvar okumama sıcak bakmayabilirlerdi” dedi.

"ANNEM VE BABAMDAN GİZLEDİM"

Ünlü oyuncu, Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında yaşadıklarından sonra kendini çok kötü hissettiğini itiraf etti.

"Yuhalandıktan sonra bir müddet kendimde hırslanacak gücü bulamadım. Kendimi aşağılık biri gibi hissetmiştim. Annem ve babamdan gizledim. Babam, televizyonda görünce 'Akşam eve gelme, annen iyi değil' dedi. Hak ederek yuhalandım. Kendim olmaya Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasından sonra karar verdim."

"NEŞELİ OLMAYANLARA TAHAMMÜL EDEMİYORUM"

Hayatındaki motivasyon kaynağını açıklayan 35 yaşındaki komedyen, “Benim motivasyon kaynağım mizahmış. Her şeyle ilgili şaka yapabilirim ama kimseyi incitmemeye özen gösteririm. Neşeli olmayan insana tahammül edemiyorum" açıklamasını yaptı.

"HEYECANLIYKEN ABDEST ALIP, DUA OKURUM"

Doğu Demirkol, "Sabah uyanmamız bile, içtiğimiz su bile mutluluk sebebi. Hayatta mutlu olunacak çok şey var. Heyecanlıyken abdest alıp, 7 Ayetel Kürsi okurum. Böyle bir ritüelim var. İnsanın kendi olabilmesi, şahsına münhasır olabilmesi çok kıymetli. Son zamanlarda kendimi göz ardı ettiğimi kız arkadaşım sayesinde fark ettim. Artık kendime de kendim olduğum için teşekkür etmeyi öğrendim” ifadelerini kullandı.