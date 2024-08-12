Doğu Perinçek'in dolandırıcılıktan yargılanan danışmanı bir gecede hakim değişince tahliye edildi

İsmail Arı'nın haberinde yer alan bilgilere göre; Yargı sistemindeki skandallar bir türlü son bulmuyor. Son tartışmalara yol açan gelişme, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in danışmanı ve eski Bursaspor Başkanı Emin Adanur ile ilgili olarak yaşandı.

DOLANDIRICILIK SUÇLAMASIYLA HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Emin Adanur, 2021 yılında ev sahibi olma hayaliyle kendisine yüzbinlerce lira ödeyen vatandaşlara evlerini teslim etmemesi nedeniyle dolandırıcılık suçlamasıyla birçok davayla karşı karşıya kaldı. Tutuklu yargılanan Adanur, 26 Haziran 2024 tarihinde Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede adli kontrol şartıyla tahliye talebinde bulundu. Ancak, mahkemenin iki hakimi, Adanur’un talebini reddetti. Mahkeme Heyeti Başkanı Basri Alagöz ise bu karara itiraz ederek tahliye talebinin kabul edilmesi gerektiğini savundu ve karara şerh düştü.

ADANUR'UN TAHLİYESİNİ REDDEDEN HAKİM D

Adanur, karara itiraz ettikten sonra mahkeme heyetinde bir üye değişikliği yaşandı. 3 Temmuz tarihli yeni karar ile, yeni üye, Basri Alagöz’ün tahliye talebine destek vererek Adanur’un serbest bırakılmasını onayladı. Diğer bir üye ise yine tahliye kararına karşı çıkarak şerh düştü. Mahkeme kararında, “Tutuklamanın ölçülü olmayacağı ve aynı amaca adli kontrol hükümleriyle ulaşılabileceği” vurgulandı.

TERFİ EDİP BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ DAİRE BAŞKANLIĞI’NA ATANDI.

Karara itiraz eden hakim, şerhinde, “Sanığın suçlu bulunması halinde alacağı ceza dikkate alındığında tutukluluk halinin devamı gerektiği” ifadesini kullandı. Ayrıca Basri Alagöz, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevinden terfi ederek Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı’na atandı.

Emin Adanur hakkında açılan davalardan biri de kısa süre önce sonuçlandı. Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 11 Haziran 2024 tarihinde Adanur ile ortağı Ahmet Demirtaş’a nitelikli dolandırıcılık suçundan 9 yıl 4 ay hapis cezası verdi ve sanıklar hakkında yurtdışına çıkış yasağı uygulanacağı bildirildi.

DOĞU PERİNÇEK DOLANDIRICI OLMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Vatan Partisi’ne 2023’ün Şubat ayında üye olan Adanur, parti içinde Genel Başkan Danışmanlığı’na atanmıştı. Doğu Perinçek, danışmanı hakkında “Emin Adanur’un dolandırıcı olmadığını” savundu.

Adanur, ayrıca nisan ayında ödenmeyen borç nedeniyle evine hacze gelen iki avukat ve bir icra memurunu dövdürmekle suçlandı. Bu olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Adanur ve üç arkadaşı tutuklandı.