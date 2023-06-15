Doğum kontrol haplarının kadınlara büyük zararı ortaya çıktı

İsveç'te Uppsala Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen büyük çaplı çalışmada, 250 bin kadının doğumdan menopoza kadar geçirdikleri değişim incelendiği ifade edildi.

İsveç'te kadınlar üzerinde yapılan yeni bir araştırmayla, doğum kontrol hapları ile depresyon arasında bağlantı olduğu tespit edildiği söylendi.

Kullanıma erken dönemde başlayan kadınların çok büyük bir kısmının depresif semptomplar gösterdiği bildirildi.

DÜZENLİ BİR DEPRESYON TEŞHİSİ

Çalışma, oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları) ile depresyon arasındaki bağlantıyı ortaya çıkardı.

Ergenlik çağında doğum kontrol haplarına başlayanların yaklaşık yüzde 130 daha yüksek oranda depresif semptomlara sahip olduğu tespit edildi. Benzer bir tablo, yüzde 92 gibi yüksek bir oranla yetişkin doğum kontrol hapı kullanıcılarında görüldü.

Doğum kontrol hapı kullanımının ilk iki yılında düzenli bir depresyon teşhisi alma riskinin ise yüzde 73 olduğu belirtildi.