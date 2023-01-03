3 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Uzmanı açıkladı: Doğum sonrası sarkmalardan korkmayın

Uzmanı açıkladı: Doğum sonrası sarkmalardan korkmayın

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, kadınlarda özellikle doğumlara bağlı karın bölgelerinde oluşan sarkmalarla ilgili bilgiler verdi.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 16:04
Takip Et

Doğum sonrası sarkmalardan korkmayın

Uzmanı açıkladı: Doğum sonrası sarkmalardan korkmayın
+
Aa
-

Ünlü estetikçi Doç. Dr. Hayati Akbaş, kadınlarda doğum sonrası oluşan sarkma ve deformasyonların gayet normal ve plastik cerrahlar tarafından kolayca halledilebilecek bir operasyon olduğunu dile getirdi.

Karın bölgelerinde sıklıkla deformeler geliştiğini ifade eden Dr. Akbaş şunları söyledi:

“Kadınların karınlarında sarkmalar, katlanmalar, orantısız yağ birikintileri, bel kavislerindeki bozulma ve çıkıntılar bedende bozulmalar meydana getirir. Bu gibi nedenlerden dolayı bazı kadınlar doğum yapmaktan bile imtina ederler. Bize gelen kadınlar doğum yapmak istemiyorum dediklerinde karınlarının bozulacakları düşünerek bunun korku ve endişesi ile doğum yapmak istenmiyorum diyorlar. Bu asla doğru bir yaklaşım değildir. Her kadının çocuk sahip olma, anne olma arzusu vardır. Annelik çok doğal bir arzudur. Eğer doğum sonrası karında meydana gelecek deformiterden korkuyor ise buna asla gerek yoktur. Plastik cerrahların en çok yaptığı ameliyatlardan bir tanesi de karın germe ameliyatlarıdır. Karın germe ameliyatlarında doğum sonrası oluşan o sarkmaları düzeltmek mümkündür”

“AMELİYATTAN SONRA ESKİ KARINLARINDAN DAHA İYİ GÖZÜKTÜKLERİNİ SÖYLÜYORLAR”

Hamilelik döneminde yapılan spor ve kullanılan besinlerle sarkmaları en az duruma getirilebileceğini, böyle yapılmazsa dahi kolay bir operasyonla halledilebileceğini belirten Doç. Dr. Hayati Akbaş şunları dile getirdi:

“Birçok kadın karın germe ameliyatları sonrası doğum önce dahi karınlarının bu kadar iyi gözükmediklerini söylerler. Dolayısıyla kadınların doğumdan sonra karnım bozulacak korkusuyla çocuk yapma hayallerini asla ertelemeleri gerekmektedir. Hamile kalabilirler ancak hamilelik dönemlerinde uygulanacak bazı kurallarla, dikkat edilecek özelliklerle deformasyonların minimuma indirilmesi mümkündür. Sporlar ve kullanılan besin maddeleri ile bunları en aza indirebilirler ama her şeye rağmen karında gelebilecek deformiteler doğum sonrası kesinlikle plastik cerrahiler ile düzeltilerek halledilebilir. Karın germe ameliyatı kadınlarda en çok yaptığımız ameliyatlardan bir tanesidir. Karın germe ameliyatlarının yanında göğüslerde de deformiteler olabilir. Karın germe ameliyatında aynı anda diğer bölgelerde de meydana gelen deformitelerde düzeltilebilmektedir. Aksi takdirde kadın doğum yaptıktan sonra karında gelen sarkmalarda bir takım psikolojik sıkıntılar yaşar. Bu nedenden dolayı depresyona girer. Beden bütünlüğüm ve güzelliğim kayboldu korkusuyla çocuğunu severken duyacağı heyecanı bile hissedemeyen birçok kadınlar vardır. O yüzden plastik cerrahi bu konuda kadınlara gerçekten çok güzel bir fırsattır. Doğum sonrası meydana gelen deformiteler karın germe ameliyatı ile düzeltilerek onları hayata daha pozitif bakmalarını sağlayabiliyoruz”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
1
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
2
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
3
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
4
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
5
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
﻿Merkez Bankası'ndan şok karar. Bankalara talimat gönderildi
6
﻿Merkez Bankası'ndan şok karar. Bankalara talimat gönderildi
﻿Merkez Bankası'ndan şok karar. Bankalara talimat gönderildi
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
7
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
﻿Sedanur'dan 41 gündür haber alınamıyor
﻿Sedanur'dan 41 gündür haber alınamıyor
﻿Sedanur'dan 41 gündür haber alınamıyor
﻿Stepnede 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Stepnede 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Stepnede 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı
﻿Ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı
﻿Ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı
﻿KPSS-2022/2 yerleştirme sonuçları açıklandı
﻿KPSS-2022/2 yerleştirme sonuçları açıklandı
﻿KPSS-2022/2 yerleştirme sonuçları açıklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.