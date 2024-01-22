Doğum yapan eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü. Çocuğunun doğmasını beklemiş

Kaynak: DHA
Doğum yapan eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü. Çocuğunun doğmasını beklemiş
Mardin’de geçtiğimiz cuma günü doğum yapan ve bugün hastaneden taburcu edilen Vatfa Ecevit (25), eşi Şiyar Ecevit (28) tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Dara Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Cuma günü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doğum yapan ve yakınları tarafından Behiye ismi ile bilinen Vatfa Ecevit, bugün hastaneden taburcu edildi. Evine gelen Vatfa Ecevit, eşi tarafından defalarca bıçaklanarak ağır yaralandı. Şiyar Ecevit adlı şahıs eşini bıçakladıktan sonra durumu yakınlarına haber verdi.

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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Şiyar Ecevit’in yakınları Vatfa Ecevit'i yerde kanlar içerisinde görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Şiyar Ecevit’i gözaltına alınırken, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Vatfa Ecevit, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vatfa Ecevit'in cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

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