Doğuştan zırhlı SUV polis aracı TULGA göz doldurdu

BMC Savunma tarafından geliştirilen yerli ve milli zırhlı polis aracı TULGA 4x4 SUV, IDEF 2023 fuarında kamuflajlı versiyonuyla ilk kez görücüye çıktı.

KAYNAK: İHA
Doğuştan zırhlı SUV polis aracı TULGA göz doldurdu

İHA'nın haberine göre; TULGA, üst düzey teknolojik sistemlerle donatılarak iç güvenlik personelinin güvenlik ve konfor ihtiyacını karşılıyor.

Balistik Korumalı Devriye Müdahale Aracı

TULGA 4x4 SUV, Türkiye’nin ilk yerli ve milli doğuştan zırhlı SUV aracı olarak dikkat çekiyor. Balistik korumalı devriye müdahale aracı olarak tasarlanan TULGA, sahip olduğu gelişmiş zırhı ve balistik hücumlara karşı dayanıklı yapısı ile 5 kişilik taşıma kapasitesine sahip. Yaklaşık 8 ton ağırlığında olan TULGA, 4 silindirli dizel motoruyla 250 beygir gücünde. TULGA, saatte maksimum 130 km hız yapabiliyor ve en zorlu arazi koşullarında bile yüksek performans gösteriyor.

Ziyaretçilerden Yoğun İlgi

16’ncısı düzenlenen Savunma Sanayii Fuarı İDEF 2023’te BMC Savunma tarafından üretilen yerli ve milli zırhlı TULGA 4x4 SUV, trafik polisleri için hazırlanan kamuflajlı versiyonuyla ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ziyaretçiler, TULGA’yı yakından inceleyerek özellikleri hakkında bilgi aldı. Zırhlı araç TULGA’yı inceleyen Nejdet Karaman, “Biz bunları genelde medyadan görüyorduk. Burada canlı gördük. Çok güzel. İnsanın polis olup bunlara binesi geliyor. Tebrik ediyorum” dedi.

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