Doksuri Tayfunu Çin'e ulaştı. Filipinler'de ölü sayısı 25'e yükseldi

Filipinler'de Doksuri Tayfunu'nu sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 25’e yükseldiği açıklandı. Tayvan'ın doğu kıyısında şiddetli yağış ve rüzgarlara sebep olduktan sonra Çin'e ulaşan tayfun Çin'de de etkisini sürdürüyor. Yaklaşık bir haftadır etkili olan tayfun, iki ülkedeki pek çok kentte yaşamı olumsuz etkiledi.

Filipinli yetkililer, Doksuri Tayfunu'nun yol açtığı çoğunluğu toprak kayması, su baskını ve seller gibi nedenlerle yaşamını yitirenlerin sayısının 25’e yükseldiğini ve ilk belirlemelere göre 20 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı. Ülkede yaklaşık 2,4 milyon insanı etkileyen tayfun nedeniyle 50 binden fazla kişi de güvenli yerlere tahliye edildi.

TAYFUN ÇİN'E ULAŞTI, SAATTE 173 KİLOMETRE HIZLA ESİYOR

Tayvan'ın pek çok şehrinde şiddetli yağış ve rüzgarlara sebep olduktan sonra Çin'e ulaşan Doksuri Tayfunu burada da etkisini sürdürüyor. Çin Küresel Televizyon Ağı'nın (CGTN) haberine göre, Ulusal Meteoroloji Merkezi, saatte 173 kilometre rüzgar hızına sahip olan tayfunun, Japonya'dan ülkenin kuzeybatısına doğru ilerlediğini açıkladı. Yetkililer, 2 Ağustos'ta Doğu Çin Denizi'nde tayfunun etkili olmasını ve Cıciang eyaletinin kıyı bölgelerinde gelgitlerin alarm seviyesinin üstüne çıkmasını bekliyor.

Pekin'in Mentougou bölgesinde devam eden sağanak nedeniyle yaklaşık 5 bin kişi güvenli yerlere tahliye edilirken, iki kişi ise hayatını kaybetti. China Daily'ye göre, Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin kuzeyinde şiddetli yağışlar için 2010'dan beri ikinci kez 'kırmızı alarm' vererek bölgede yaşayanlara 'nehirlerden uzak durma' uyarısında bulundu.

Xinhua ajansı ise Fucian eyaletinde ulaşımın durduğunu, iş yerlerinin kapatıldığını, okullarda eğitime ara verildiğini ve 354 bin 400 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini aktardı. Ayrıca Hıbey eyaletinin Baoding şehrinde 2'nci derece alarm verilirken, 54 binden fazla kişinin tahliye edildiği kaydedildi. Global Times'ın haberine göre, Çin genelinde yaklaşık 130 milyon kişinin tayfundan etkilenmesi bekleniyor.