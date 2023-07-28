Doksuri Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 13'e yükseldi

Filipinler'de Doksuri Tayfunu'nun yol açtığı afet ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Doksuri Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 13'e yükseldi

Yaklaşık bir haftadır ülkeyi etkisi altına alan tayfun, pek çok kentte yaşamı olumsuz etkiledi.

Yetkililer, çoğunluğu toprak kaymaları, seller ve ağaçların devrilmesi gibi nedenlerle ölenlerin sayısının 13'e çıktığını bildirdi.

Binlerce kişinin yerinden olduğu tayfun, elektrik kesintilerine ve tarım arazilerinde ciddi hasarlara yol açtı.TAYFUN, ÇİN'E DE ULAŞTI

Doksuri Tayfunu, Tayvan'ın doğu kıyısında şiddetli yağış ve rüzgarlara sebep olduktan sonra Çin'in Fucian eyaletinin doğu bölgesine ulaştı.

Çinli yetkililer, tayfun nedeniyle halka uyarıda bulunurken Fucian'da ulaşım durdu, gemi seferleri iptal edildi ve yaklaşık 400 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

İş yerlerinin kapatıldığı ve okullarda eğitime ara verilen bölgede, halka evde kalmalarına ilişkin uyarı yapıldı.

DOKSURİ TAYFUNU, TAYVAN'DA DA ETKİLİ OLDU

Tayvan Merkezi İklim Bürosu (CWB) da tayfunun saatte 198 kilometre hızla bölgede etkili olduğunu açıklamıştı.

Doksuri Tayfunu'nun Tayvan'ın doğu kıyısında şiddetli yağış ve rüzgarlara sebep olması nedeniyle Kaohsiung ve Taitung şehirleri arasında tren seferleri durdurulmuştu.

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