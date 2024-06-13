Doktora 'cinsel saldırı'dan 153 yıl hapis istemi! Muayene ettiği 7 hastası şikayetçi oldu

Mide ve bağırsak sorunları yaşayan T.A. isimli kadın, geçtiğimiz yıl aynı hastanenin Gastroenteroloji bölümünde 5 yıldır görev yapan Dr. Cantimur tarafından muayene edildi. T.A., muayene sırasında Dr. Cantimur'un kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek önce hastane yönetimine, sonra da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

Başsavcılığın konuyu Sağlık Bakanlığı'na iletilmesinin ardından Dr. Cantimur hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma sonucunda, 2018'de F.K., 2019'da S.U. ve D.B., 2021'de D.D., ve 2023'te T.A., F.D. ve N.S. isimli hastalara muayene sırasında cinsel saldırıda bulunduğu belirlendi. Dr. Cantimur, 15 Mart'ta

'NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI' SUÇLAMASI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, şikayetçi kadınların genellikle mide ve bağırsak rahatsızlıkları nedeniyle Dr. Cantimur'a muayene için geldikleri ve şikayetlerinin muayene yöntemiyle ilgili olduğu belirtildi. Bazı şikayetçilerin hastane yönetimine, bazılarının başsavcılığa, bazılarının ise Sağlık Bakanlığı'na başvurdukları ifade edildi. İddianamede, Dr. Cantimur'un muayene sırasında hastaları yalnız bıraktığı, giysilerini çıkarmalarını istediği ve muayene sınırlarını aşarak cinsel saldırıda bulunduğu, bazı hastalara cinsel içerikli ifadeler kullandığı aktarıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORU

İddianamede, bilirkişi raporuna da yer verildi. Raporda, T.A.'ya yapılan rektal muayenenin fiziksel muayenenin bir parçası olmasına rağmen, 15-20 dakika sürmesinin prosedüre aykırı olduğu, vajinal muayenenin gereksiz olduğu belirtildi. Ayrıca, D.D.'ye yapılan vajinal muayenenin de tıbbi prosedüre uymadığı, diğer şikayetçilerin rektal muayenelerinin ise teşhis için uygun olduğu ancak vajinal muayenenin gerekli olmadığı kaydedildi.

'CİNSEL SALDIRI GERÇEKLEŞTİ'

İddianamede, alınan ifadeler ve tanık beyanları değerlendirildiğinde, Dr. Cantimur'un D.D., F.D., F.K. ve T.A. isimli hastalara nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu, T.A.'ya birden fazla kez bu eylemi gerçekleştirdiği, D.B., N.S. ve S.U.'ya da cinsel saldırıda bulunduğu sonucuna varıldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Dr. Cantimur ise ifadesinde suçlamaları reddetti. Kendisinin hastanede bu alandaki tek uzman olduğunu, kadın hastaları muayene odasında yalnız muayene ettiğini, mide ve bağırsak rahatsızlıklarını anal yoldan elle muayene ettiğini, bu yöntemle bazen ilerlemiş kanser vakalarını tespit edebildiğini ve cinsel saldırıda bulunmadığını savundu. Dr. Cantimur'un yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.