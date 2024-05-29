Belediye Başkanına cinsel saldırı suçundan hapis cezası

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde, Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş hakkında açılan cinsel taciz davasında karar verildi.

Geçen yıl belediye çalışanı D.K.’nin, Demirtaş tarafından taciz edildiği iddiasıyla yaptığı şikayet sonrası başlatılan yargı süreci tamamlandı.

SİYASİ KUMPAS İDDİASI

31 Mart yerel seçimlerinde yeniden belediye başkanı seçilen Gökhan Mustafa Demirtaş, Ereğli 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılandığı davanın beşinci duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Demirtaş, suçlamaların siyasi bir kumpas olduğunu öne sürerek, "Madem böyle bir ses kaydı D.K.’nin elinde vardı, neden 1-1,5 sene kadar bekledi? Bu süreç boyunca benimle iletişim kurmaya devam etti, doğum günümü kutladı ve 2014 yılından beri ilaç tedavi masraflarını ben üstleniyordum. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" dedi.

Duruşmada şikayetini sürdüren D.K., avukatı aracılığıyla, "Sanığın atılı eylemi tek bir olay değildir. Müvekkilim işe girdikten sonra sürekli olarak bu eylemlere maruz kalmıştır. Ancak delillendirebildiğimiz tek bir eylem olduğu için yargılama bu eylem üzerinden devam etmiştir" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına davayı takip eden avukat ise, sanık lehine beyanda bulunan tanıkların halen belediyede çalıştıklarını belirterek, Demirtaş’ın cezalandırılmasını talep etti.

HAPİS CEZASI KARARI

Mahkeme, Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş’a ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Bu ceza, ‘hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak’ gerekçesiyle artırıldı, ancak ‘geleceği üzerindeki olumsuz etkileri’ göz önüne alınarak indirim uygulandı.

Ayrıca, Demirtaş cinsel taciz suçundan da 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, fakat bu cezada hükmün açıklanması geri bırakıldı. Karar sonrası, Başkan Demirtaş’ın avukatları temyize gitmeyi planladıklarını belirtti.