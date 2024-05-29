Belediye Başkanına cinsel saldırı suçundan hapis cezası

Düzenleme: Kaynak: DHA
Belediye Başkanına cinsel saldırı suçundan hapis cezası

Zonguldak'ın Gülüç Belde Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş’a belediye çalışanı D.K.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada hapis cezası verildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde, Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş hakkında açılan cinsel taciz davasında karar verildi.

Geçen yıl belediye çalışanı D.K.’nin, Demirtaş tarafından taciz edildiği iddiasıyla yaptığı şikayet sonrası başlatılan yargı süreci tamamlandı.

guluc-belediyesi-baskani-gokhan-mustafa-demirtas.webp

SİYASİ KUMPAS İDDİASI

31 Mart yerel seçimlerinde yeniden belediye başkanı seçilen Gökhan Mustafa Demirtaş, Ereğli 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılandığı davanın beşinci duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Demirtaş, suçlamaların siyasi bir kumpas olduğunu öne sürerek, "Madem böyle bir ses kaydı D.K.’nin elinde vardı, neden 1-1,5 sene kadar bekledi? Bu süreç boyunca benimle iletişim kurmaya devam etti, doğum günümü kutladı ve 2014 yılından beri ilaç tedavi masraflarını ben üstleniyordum. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" dedi.

gvzsgsdfg.jpg

Duruşmada şikayetini sürdüren D.K., avukatı aracılığıyla, "Sanığın atılı eylemi tek bir olay değildir. Müvekkilim işe girdikten sonra sürekli olarak bu eylemlere maruz kalmıştır. Ancak delillendirebildiğimiz tek bir eylem olduğu için yargılama bu eylem üzerinden devam etmiştir" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına davayı takip eden avukat ise, sanık lehine beyanda bulunan tanıkların halen belediyede çalıştıklarını belirterek, Demirtaş’ın cezalandırılmasını talep etti.

y-k1d0v2wucvaq-j4jrfxw.webp

HAPİS CEZASI KARARI

Mahkeme, Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş’a ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Bu ceza, ‘hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak’ gerekçesiyle artırıldı, ancak ‘geleceği üzerindeki olumsuz etkileri’ göz önüne alınarak indirim uygulandı.

Ayrıca, Demirtaş cinsel taciz suçundan da 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, fakat bu cezada hükmün açıklanması geri bırakıldı. Karar sonrası, Başkan Demirtaş’ın avukatları temyize gitmeyi planladıklarını belirtti.

İlgili Haberler
CHP İsrail’in kapısına dayanıyor! Gazze için eylem
Kurultay sonrası ortalıkta görünmeyen Akşener’in nerede olduğu ortaya çıktı
Son Haberler
Helal olsun sana Hatice nine. Çanta dolusu para teklif edildi kabul etmedi. Ben Cumhuriyet kadınıyım Gündem
Helal olsun sana Hatice nine. Çanta dolusu para teklif edildi kabul etmedi. Ben Cumhuriyet kadınıyım
Kuzey Kore, Güney Kore'ye balonlarla saldırdı Dünya
Kuzey Kore, Güney Kore'ye balonlarla saldırdı
Verirsen doyur vurursan duyur atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Verirsen doyur vurursan duyur atasözünün anlamı nedir?
Fatih Altaylı Mourinho tehlikesini açıkladı Spor
Fatih Altaylı Mourinho tehlikesini açıkladı
Enes Ünal imzayı attı Spor
Enes Ünal imzayı attı
Esra Erol’da büyük rezillik: Kocam, kayınpederim ve ben birlikte yattık Yaşam
Esra Erol’da büyük rezillik: Kocam, kayınpederim ve ben birlikte yattık
Sobadan çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi Gündem
Sobadan çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi