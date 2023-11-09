Doktora öğrencisinin elendiği soru şoke etti. İkinci soruya verdiği cevap saç baş yoldurdu

Kim Milyoner Olmak İster'de doktora öğrencisi yarışmacının elendiği ikinci soruya verdiği gündem oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Doktora öğrencisinin elendiği soru şoke etti. İkinci soruya verdiği cevap saç baş yoldurdu

ATV ekranlarında yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?', sorulan sorular ve verilen cevaplarla sık sık gündem oluyor.

Yarışmaya katılan lisans eğitimini Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlayan ve İşletme bölümü üzerine doktora yapan Damla Aktan'ın ikinci soruda elenmesi de gündem oldu.

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Aktan'ın karşısına ilk soruda, "'Bugün buradan milyoner olarak ayrılacağım' cümlesinin yüklemi hangisidir?" sorusu çıktı. Şıklar arasında, 'A- Bugün', 'B- Bu yarışmadan', 'C- Milyoner olarak', 'D- Ayrılacağım' yer aldı.

'D- Ayrılacağım' şıkkını seçen yarışmacı, ilk soruyu başarıyla cevaplayarak ikinci soruya geçti.

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İkinci soru olan, "Satıcıların belirli günlerde mallarını sattıkları geçici yere ne ad verilir?" sorusu soruldu. Şıklarda, 'A- Perşembe', 'B- Cuma', 'C- Cumartesi' ve 'D- Pazar' cevapları vardı.

Soru karşısında şaşıran Damla Aktan, "Perşembe pazarı diye bir şey var. Öyle olduğunu düşünüyorum. 'A- Perşembe', son kararım" diyerek yanlış cevap verdi.

Doğru cevabın 'D- Pazar' olduğunu görünce şoke olan yarışmacı, "İnanmıyorum gerçekten mi ya? Heyecan batırdı beni. Bu kadar heyecanlı olacağımı hiç düşünmüyordum. İnanamayacağım bir hata yaptım. Nasıl yaptım ben böyle bir şey ya?" ifadelerini kullandı.

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