Doktorlardan Gazze için sessiz yürüyüş

Kaynak: AA
Doktorlardan Gazze için sessiz yürüyüş
İstanbul'da görev yapan doktor, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara tepki için Fatih'te sessiz yürüyüş yaptı.

2. Abdülhamid Han'ın türbesi önünde bir araya gelen katılımcılar, kanlı önlükler giyerek, Filistin ve Türk bayrağı taşıdı.

Sultanahmet Meydanı'na dek yürüyen grup adına konuşan Dr. Emirhan Çelikperçin, İsrail'in Filistin'de yıllardır sürdürdüğü sistematik işgal ve zulmün 7 Ekim'den bu yana daha da alevlendiğini söyledi.

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Çelikperçin, dünyanın gündeminden düşürülmeye uğraşılan katliamların şiddetine dikkat çekmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Son gelen bilgilere göre, bölgede ayakta kalan hastanelerden El-Ehli Baptist ve Uluslararası El-Hulu Hastanesi'nde de yakıt tükendi. Filistin Sağlık Bakanlığı da yazılı açıklamayla Gazze'nin kuzeyinde çalışır vaziyetteki tek hastane olan Kemal Advan Hastanesinin de yakıtsızlık sebebiyle hizmet dışı kaldığını ve hastanedeki 7 bebeğin açlıktan hayatını kaybettiğini bildirdi." ifadelerini kullandı.

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Dr. Çelikperçin, İsrail'e boykot çalışmalarının önemini vurgulayarak, şunları aktardı:

"Hayatımızın her alanında ve mesleklerimizde boykot çağrımızı tekrarlıyoruz. Şirketlerin açıkladığı son rakamlardan anlıyoruz ki günlük hayatımızda gösterdiğimiz en ufak boykot çabası, hep birlikte olunca çığ olup büyüyor. Tüm meslektaşlarımıza zulme destek olan ilaç firmalarını boykota devam etmeyi hatırlatıyoruz. Sağlık Bakanlığı yetkililerinden de aynı hassasiyeti hastane eczanelerinde göstermesini bekliyoruz."

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