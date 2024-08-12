Doktorun intiharı saniye saniye kamerada. Herkesin gözü önünde atladı

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Nefroloji Uzm. Dr. Ayhan Haspulat evinin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu. Vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Doktor Haspulat, herkesin gözü önünde kendisini 4. kattaki evinin balkonundan aşağı bıraktı. İtfaiye ekipleri o sıra yere şişme yatağı yerleştirmeye çalışıyordu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sosyal medya hesabından 6 saat önce çocuklarıyla birlikte fotoğraf paylaşan Haspulat, "Bir süre buralarda olmayacağım, sevgiyle kalın" notu düştü. İntihar anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.