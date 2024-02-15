Dökümhanede eritme kazanı patladı.3 yaralı

Kaynak: DHA
Dökümhanede eritme kazanı patladı.3 yaralı
Kocaeli'de bir dökümhanede eritme kazanı patladı. Yaşanan patlama sonucu 1'i ağır 3 işçi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Köşklü Çeşme Mahallesi 563'üncü Sokak'ta meydana gelen olayda, Metal alanında çalışan bir dökümhanenin eritme kazanının patlamasıyla dökümhanede çalışan işçilerden K.Y., A.M. ve yabancı uyruklu M.A. yaralandı.

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1 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Çevredekiler tarafından olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan, M.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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