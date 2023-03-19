Başrolünde Kubilay Aka, Yasemin Allen gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Dokuz Oğuz dizisi FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Dokuz Oğuz’un 6. Bölümde final yapacağı iddiaları gündeme geldi. Peki, Dokuz Oğuz dizisi final mi yapıyor? Dokuz Oğuz final 6. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DOKUZ OĞUZ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Başrolünde Kubilay Aka, Yasemin Allen gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Dokuz Oğuz dizisinden kötü bir haber geldi. Buna göre Dokuz Oğuz dizisi 6. bölümde final yaparak sevenlerine veda edecek.

DOKUZ OĞUZ 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?