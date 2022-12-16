Bu mesajla kandırıyorlar. Dolandırıcıların yeni tuzağı

Dolandırıcılar bu kez İş-Kur’u ortaya attı. Boş durmayan dolandırıcılar insanları tuzaklarına çekmeye devam ediyor.

Dolandırıcıların yeni oyunu ise deşifre oldu. İş bulma vaadiyle insanların umutlarıyla oynayan dolandırıcılar, "İş-Kur'un özel versiyonuyuz" diyerek vatandaşları tuzaklarına düşürmeye çalıştı.

"İŞ-KUR'UN ÖZEL VERSİYONUYUZ"

'Merhaba sizi 1 saat çalışmaya davet ediyorum. Günlük maaş bin TL ile 3800 TL arasında, bana ulaşın' şeklinde bir dönem herkese gidiyordu bu tarz mesajlar. Bir saat çalışma karşılığında 500, bin, iki bin TL para vaat ediyorlardı. O mesajlar yine gönderilmeye başlandı ama başka bir tuzak yöntemle.

Dolandırıcılar artık iş arayanları hedef alarak 'İş-Kur'un özel versiyonuyuz' yalanını uydurdular. Dolandırıcılar bir haftada iş bulmak için 2 bin 500, 1 ayda iş bulmak için bin TL istedi.

Öte yandan geçitğimiz günlerde İŞKUR Batman İl Müdürü Besim Eviz uyarıda bulunmuştu.

Eviz, “Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilen işçi alımda Batman’a farklı mesleklerde 95 kişilik kadro tahsis edilmiştir. İşçi kadrosu, noter kurası ile belirlenecektir. Bu nedenle vatandaşlarımızın kadro vaadiyle maddi menfaat sağlamak isteyen dolandırıcılara itibar etmemesini, Sağlık Bakanlığı tarafından tüm alımların kura ile yapılacağından asil veya yedek olmaları durumunda da kimsenin etkisinin olamayacağını belirtmek isterim. Bu şekilde maddi menfaat talebinde bulunan kişilerin Cumhuriyet Başsavcılığına veya İl Müdürlüğümüze bildirilmesi durumunda haklarında yasal işlem yapılacaktır” dedi