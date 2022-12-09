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  • Aynı fabrikada birlikte çalıştığı 60 işçiyi telefon satma vaadiyle 580 bin lira dolandıran şahıs kayıplara karıştı

Aynı fabrikada birlikte çalıştığı 60 işçiyi telefon satma vaadiyle 580 bin lira dolandıran şahıs kayıplara karıştı

Bolu’da, bir fabrikada çalışan E.T., yaklaşık 60 kişiyi telefon satma vaadiyle toplam 580 bin lira dolandırdıktan sonra kayıplara karıştı.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 21:29
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Aynı fabrikada birlikte çalıştığı 60 işçiyi telefon satma vaadiyle 580 bin lira dolandıran şahıs kayıplara karıştı

Aynı fabrikada birlikte çalıştığı 60 işçiyi telefon satma vaadiyle 580 bin lira dolandıran şahıs kayıplara karıştı
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Olay, Bolu’nun Yukarısoku Mahallesi’nde bulunan bir beyaz eşya fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre; E.T. isimli işçi, aynı fabrikada birlikte çalıştığı 60 kişiye, piyasa değeri 16 bin lira olan cep telefonunu maddi zorluklar yaşadığı için daha ucuza satmak istediğini söyledi. Daha önceden alınan bir cep telefonu faturasını işçilere gösteren E.T.’ye inanan fabrika çalışanları, parayı E.T.’nin verdiği banka hesabına gönderdi.

E.T.’nin hesabına para gönderen işçiler, aradan geçen bir haftanın ardından cep telefonları gelmeyince şahsa ulaşmaya çalıştı. E.T.’nin telefonuna ulaşamayan işçiler, fabrikada çalıştığı bölüme gittiklerinde ise işten ayrıldığını öğrendiler. Yaklaşık 580 bin lira dolandırılan 60 işçi, emniyet müdürlüğüne giderek E.T.’den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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