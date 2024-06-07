Dolandırıcılar artık yapay zekayı da kullanıyor. Sakın buna inanmayın

İnternet dolandırıcıları genellikle alışveriş sitelerini kopyalayarak ya da farklı yöntemlerle vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışıyor. Dolandırıcıların artık yapay zekayı da kullandıkları ortaya çıktı. Uzmanlar, dolandırıcıların ünlü isimlerinin seslerini ve görüntülerini yapay zeka ile kopyalayarak sahre reklamlar yaptığını belirtiyor. Sosyal medya platformlarında kullanılan sahte içerikler ile dolandırıcılar vatandaşları sahte haber sitelerine yönlendiriyor. Vatandaşların tanıdıkları kişileri görerek sahre reklamlara itibar etmemeleri gerektiğinin altı çiziliyor.

Sosyal medya uzmanı Erdem Cırık, son dönemde sosyal medyada sahte içeriklerin arttığını ve kullanıcıları dolandırmak amacıyla yaygın şekilde kullanıldığını ifade ederek, "Araştırmalarımızda, sosyal medyada açtığımız sahte hesaplarla 90'dan fazla sahte reklam tespit ettik. Bu reklamlarda, devlet adamları ve ünlülerin resimleri, videoları ve seslerinin yapay zeka ile klonlandığını gördük" dedi.

Reklamlara tıklayan kullanıcıların sahte haber sitelerine yönlendirildiğini belirten Cırık, "Bu sitelerde manipülatif içerikler üretiliyor. Örneğin, birisinin yüksek kazanç sağladığına dair sahte haberler yapılıyor ve kullanıcılar bu içeriklere inanarak dolandırıcıların tuzağına düşüyorlar" şeklinde konuştu.



"GERÇEK HABER SİTELERİNİN İSİMLERİNİ KULLANAMIYORLAR"

Dolandırıcılık vakalarının artmasıyla birlikte, ünlü isimlerin de sosyal medya üzerinden sürekli uyarılarda bulunduğunu belirten Cırık, kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, "Reklama tıkladığınızda, URL yapısını kontrol edin. Gerçek haber sitelerinin isimlerini kullanamıyorlar, bu yüzden sahte linklerle sahte bilgiler sunuyorlar" dedi. Yapay zeka ile üretilen içeriklerin ayırt edilmesinin zor olduğunu aktaran Cırık, "Ancak dikkatli bir incelemeyle, yapay zekanın robotik yapısının farkına varılabilir" şeklinde konuştu.