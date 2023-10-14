Dolandırıcılık operasyonu: 24 gözaltı

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, telefonla aradıkları çok sayıdaki kişiyi ''hesaplarına siber saldırı yapıldığı'' söylenerek dolandırdıkları tespit edilen şüphelileri yakalamak için bir çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu şüphelilerin izini sürmek ve yakalamak amacıyla Sinop, İstanbul, Trabzon, Rize ve Kocaeli illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek şüphelileri yakalandı.

Operasyon sonucunda 24 şüpheli gözaltına alındı, ayrıca çok sayıda dijital materyale el konuldu.