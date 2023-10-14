Dolandırıcılık operasyonu: 24 gözaltı

Sinop merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu yapıldı. Baskında 24 şüpheli gözaltında alındı.

Dolandırıcılık operasyonu: 24 gözaltı

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, telefonla aradıkları çok sayıdaki kişiyi ''hesaplarına siber saldırı yapıldığı'' söylenerek dolandırdıkları tespit edilen şüphelileri yakalamak için bir çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu şüphelilerin izini sürmek ve yakalamak amacıyla Sinop, İstanbul, Trabzon, Rize ve Kocaeli illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek şüphelileri yakalandı.

Operasyon sonucunda 24 şüpheli gözaltına alındı, ayrıca çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Öne Çıkanlar
Emniyetteki Ankara sırları
Emniyetteki Ankara sırları
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Hande Sarıoğlu hayalindeki erkeği açıkladı. ''Paçasına sarılırım bırakmam'' Magazin
Hande Sarıoğlu hayalindeki erkeği açıkladı. ''Paçasına sarılırım bırakmam''
Erdoğan'ın en sevdiği oyuncağı çizdi. Emre Ulaş'tan yıkılan hayallerin karikatürü Karikatür
Erdoğan'ın en sevdiği oyuncağı çizdi. Emre Ulaş'tan yıkılan hayallerin karikatürü
Dünyanın en eski batığında zehirli aslan balıkları görüntülendi Kültür Sanat
Dünyanın en eski batığında zehirli aslan balıkları görüntülendi
Vincenzo Montella'dan Sacha Boey açıklaması. Milli takıma mı geliyor Spor
Vincenzo Montella'dan Sacha Boey açıklaması. Milli takıma mı geliyor
Ünlü komedyen annesine sevgili arıyor Magazin
Ünlü komedyen annesine sevgili arıyor
Su altında 'tektaş'lı sürpriz evlilik teklifi Yaşam
Su altında 'tektaş'lı sürpriz evlilik teklifi
Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi