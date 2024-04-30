Dolandırıcılık operasyonunda 21 gözaltı

Kaynak: İHA
Dolandırıcılık operasyonunda 21 gözaltı
Şanlıurfa merkezli 7 ilde, nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen şahıslara yönelik yapılan operasyonda, 21 şahıs gözaltına alındı.

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa merkezli İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Sinop, ve Kocaeli ilinde 119 emniyet personelinin katılımı ile 23 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şahısların adreslerinde yapılan aramalar sırasında; "İletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen 19 cep telefonu, 21 adet sim kart, 1 adet laptop, 2 adet flash bellek ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Şüpheli şahısların, vatandaşları toplamda 7 milyon 560 bin TL dolandırarak zarara uğrattıkları belirlenirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü iletildi.

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