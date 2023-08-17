Dolandırıcıya para vermek için Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'ya gitti

Telefonla arayıp kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere inanan O.K., Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa’ya giderek dolandırıcılara 750 bin TL değerinde para ve altın teslim etti. Düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı.

KAYNAK: DHA
Dolandırıcıya para vermek için Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'ya gitti

Güvenlik görevlisi kimliğine bürünen dolandırıcılar, insanların birikimlerine göz dikti.

İsimler değişse de uzun süredir bu numara ile dolandırıcılık yapan fırsatçılar, her gün yeni bir vaka ile karşımıza çıkıyor.

Son olay Kahramanmaraş-Şanlıurfa hattında gerçekleşti.

Kahramanmaraş'ta dolandırıcıların ağına düşen adam 750 bin TL kaptırdıŞanlıurfa'da yakalanan dolandırıcılar
Yalana inanıp Şanlıurfa'ya gitti

Kahramanmaraş'ta oturan O.K.’yi telefonla arayan kişiler, kendisini hakim ve savcı olarak tanıtıp, terör örgütlerine finansman sağladığını söyleyerek korkutup para istedi.

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O.K., Kahramanmaraş’tan Şanlıurfa’ya gelerek burada tanımadığı kişilere 58 bin 400 TL para, 52 Cumhuriyet altını, 29 gram altın, 3 çeyrek altın olmak üzere toplam 750 bin TL değerinde nakit ve ziynet eşyasını teslim etti.

Kahramanmaraş'ta dolandırıcıların ağına düşen adam 750 bin TL kaptırdıŞanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonu
Tekrar ulaşamayınca durumu anladı

Bütün birikmişini dolandırıcılara veren O.K., şüphelilere bir daha telefonla ulaşamayınca dolandırıldığını anlayıp, jandarmaya haber verdi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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JANDARMA 3 KİŞİYİ YAKALADI

Ekipler, şüphelileri tespit edip, içinde bulundukları aracı takibe aldı. Bir süre sonra durdurulan araçta yapılan aramada, O.K.’den aldıkları para ve altınlar ile ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu el geçirildi. Şüpheliler K.Ç., S.A. ve R.Ç. gözaltına alındı.

Ele geçirilen altın ve paralar sahibine teslim edilirken, şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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