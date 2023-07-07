Dolar artışına vatandaştan tepki 'Burada konuşsam yarın kapımı polis çalar'

Kanal Dünya isimli Youtube kanalında sokak röportajı yapan ekip, ekonomik durumla ilgili vatandaşların görüşlerini aldı.

Dolar artışına vatandaştan tepki 'Burada konuşsam yarın kapımı polis çalar'

Kahramanmaraş'ta yaşayan ve depremzede olan bir memur emeklisi, doların yükselişi nedeniyle mağdur olduklarını belirtti.

Emekli olduğunu ve maaşının 1436 dolardan 400-500 dolara düştüğünü söyleyen vatandaş, "Biz soyulduk. Devlet bize sadaka verir gibi veriyor." dedi.

BURADA KONUŞSAM YARIN KAPIMI POLİS ÇALAR

Vatandaş, geçmişte doların 1.60 lira olduğu zamanlarda Ecevit'e yazar kasa fırlatıldığını hatırlatarak, "Şimdi dolar 26 lira oldu, ne hazindir ki kimsenin sesi çıkmıyor. Dile kolay. Ben burada konuşsam yarın kapımı polisler çalar." ifadelerini kullandı.

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