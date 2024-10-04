Dolar güne nasıl başladı? 04-10-2024

Dolar kuru yeni günde yukarı yönlü bir seyir sergiliyor. Hafta başından bu yana dalgalı bir seyir sergileyen dolar kuru dün akşam seansında sert bir yükseliş sergiledi.

Dünü 34,05 – 34,24 aralığında geçiren dolar kuru günü 34,09 seviyesinde kapattı. Yeni günde ise sabah seansında saat 08.40’da 34,22 seviyesinden yukarı yönlü hareketleniyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL yeni günde yukarı yönlü bir seyir sergiliyor. Hafta başında 38,33 seviyesinden satıcılı bir seyir başlatan Euro/TL bu düşüşlerini hafta içinde de sürdürdükten sonra yeni günde yeniden toparlanma denemelerinde bulunuyor.

Dünü 37,66 - 37,91 aralığında geçiren Euro/TL günü 37,70 seviyesinde kapattı. Yeni günde ise sabah seansında 37,79 seviyesinde yukarı yönlü hareketlenmeler sergiliyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Jeopolitik gerilimin tetiklendiği haftada bir yandan da makro ekonomi gelişmeler piyasalarda volatiliteyi artırıyor.

Orta doğu gerilimi ve ABD tarafında ki istihdam verileri piyasalardaki dalgalanmaları gündeme taşıdı.

Dün yurtiçi tarafta enflasyon rakamları takip edildi. enflasyon yıllık bazda yüzde 49,38 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 2,97 olarak açıklandı. Enflasyon 3 sene sonra ilk defa politika faizinin altına geriledi.

Bugün ise ABD tarafından tarım dışı istihdam verisi piyasaların radarında yer alıyor. Bu veri ABD’de istihdam piyasasına dair sinyaller verebilir. Bu da Fed’in faiz politikasında karar verme sürecinde etkili bir veri.

BU AHEBR YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.