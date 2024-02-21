Dolar güne nasıl başladı?

Serbest piyasada 30,9270 TL’den alınan dolar, 30,9290 TL’den satılıyor. 33,4520 TL’den alınan avronun satış fiyatı ise 33,4540 TL olarak belirlendi.

Bugün ABD tarafında Fed toplantı tutanakları takip edilecek. Tutanaklarda faiz döngüsüne yönelik verilecek mesajlar yakından takip edilecek.

Yarın ise yurtiçin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısı takip edilecek.

Gelecek haber akışları piyasalarda volatilite oluşturabilir.

Dün doların satış fiyatı 30,9060 TL, avronun satış fiyatı ise 33,4390 TL olmuştu