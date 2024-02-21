Petrolde arz talep endişesi sürüyor

Brent salı günü yüzde 1,5 düşüş yaşadıktan sonra varil başına 83 dolara yükselirken, ABD ham petrolü 77 doların üzerinde işlem gördü.

Brent petrol hafta ortasında çarşamba günü TSİ 08.43’te 82,67 dolar seviyesinde bulunuyor.

Ham petrol aynı saat diliminde 77,32 dolar seviyesinde bulunuyor.

Hükümet verilerine göre, OPEC+ üreticisi Rusya, gruba daha önce verdiği taahhüte uygun olarak ocak ayında ihracat kesintisi hedefine ulaştı.

Çin rakamları, Yeni Ay Yılı tatillerinde seyahatlerin artmasına rağmen turistlerin harcamalarını tutumlu bir şekilde yaptığını gösterdi.

Kızıldeniz'deki gemilere yapılan saldırılar ve İsrail-Hamas savaşı, Ortadoğu'da gerilimi artırdı ve fiyatlara jeopolitik risk primi ekledi.

Çin hisseleri, politika yapıcıların yatırımcıların güvenini artırmaya yönelik adımlar atmasının ardından yükseldi, fakat Asya'nın başka yerlerindeki hisse senetleri düşüş yaşadı