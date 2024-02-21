Petrolde arz talep endişesi sürüyor

Kaynak: Bloomberght
Petrolde arz talep endişesi sürüyor
Petrol fiyatları, Çin hisse senetlerindeki yükseliş ve zayıf doların etkisiyle, Orta Doğu'da artan gerilimler ve hala dalgalı olan talep görünümüyle arzın sıkılaştığına dair işaretlerle dengelenmesiyle yükseldi.

Brent salı günü yüzde 1,5 düşüş yaşadıktan sonra varil başına 83 dolara yükselirken, ABD ham petrolü 77 doların üzerinde işlem gördü.
Brent petrol hafta ortasında çarşamba günü TSİ 08.43’te 82,67 dolar seviyesinde bulunuyor.
Ham petrol aynı saat diliminde 77,32 dolar seviyesinde bulunuyor.
Hükümet verilerine göre, OPEC+ üreticisi Rusya, gruba daha önce verdiği taahhüte uygun olarak ocak ayında ihracat kesintisi hedefine ulaştı.
Çin rakamları, Yeni Ay Yılı tatillerinde seyahatlerin artmasına rağmen turistlerin harcamalarını tutumlu bir şekilde yaptığını gösterdi.
Kızıldeniz'deki gemilere yapılan saldırılar ve İsrail-Hamas savaşı, Ortadoğu'da gerilimi artırdı ve fiyatlara jeopolitik risk primi ekledi.
Çin hisseleri, politika yapıcıların yatırımcıların güvenini artırmaya yönelik adımlar atmasının ardından yükseldi, fakat Asya'nın başka yerlerindeki hisse senetleri düşüş yaşadı

İlgili Haberler
Dolar güne nasıl başladı?
Dolar güne nasıl başladı?
Bezoz’tan planlı hisse satışı
Bezoz’tan planlı hisse satışı
Piyasa TCMB’nin faizi sabit tutmasını bekliyor
Piyasa TCMB’nin faizi sabit tutmasını bekliyor
Japonya’nın ihracatında beklenmedik artış
Japonya’nın ihracatında beklenmedik artış
Yerel üretici ile esnafı ToptanTR Pazaryeri aracısız buluşturuyor
Yerel üretici ile esnafı ToptanTR Pazaryeri aracısız buluşturuyor
Son Haberler
Survıvor'da kameraya fena yakalandı Magazin
Survıvor'da kameraya fena yakalandı
Adana'da 100 kilo 700 gram esrar ele geçirildi Yerel Haberler
Adana'da 100 kilo 700 gram esrar ele geçirildi
Murat Kurum elindeki son anket sonucunu açıkladı Siyaset
Murat Kurum elindeki son anket sonucunu açıkladı
Nasırların sökülmesinde kullanılan ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Nasırların sökülmesinde kullanılan ot ortaya çıktı
Şoför haberi alınca otobüsü durdurup göbek attı Gündem
Şoför haberi alınca otobüsü durdurup göbek attı
Vergi rekortmenleri açıklandı. O ilde bakın ilk sırada kim var Ekonomi
Vergi rekortmenleri açıklandı. O ilde bakın ilk sırada kim var
Muslera'nın yeni takımını duyurdular. Galatasaray taraftarı çıldıracak Spor
Muslera'nın yeni takımını duyurdular. Galatasaray taraftarı çıldıracak