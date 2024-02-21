Türkiye’de en yüksek aidat ödeyen yerleri belli oldu

Kira fiyatlarından sonra şimdide aidat fiyatları cep yakıyor. İl ve ilçe bazlı olarak bakıldığında ortaya çıkan rakamlar korkunç. Bazı yerlerde o fiyatlara eskiden alınabiliyorken şimdilerde aidat ödeniyor.

EVA Gayrimenkul Değerleme’nin yaptığı araştırmayla site aidatlarına gelen zamlar ve ilçelerin ortalama aidat bedelleri incelendi.

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren EVA Gayrimenkul Değerleme Koordinatörü Serkan Bal ise 2024 zamlarının öncesinde geçmiş yıllarda yapılan artışları da anımsatarak, “2022 yılının başlarında İstanbul genelindeki aidat artışları yaklaşık yüzde 40 civarındayken, 2023 yılında bu oran ortalama yüzde 77’ye yükselmişti. Hatta bu artış oranı, yaklaşık on ilçede yüzde 100-155 arasında değişiklik göstermişti. Bu hızlı ve dengesiz artışların en büyük nedeni de, maliyet ve enflasyon artışlarına hazırlıksız yakalanmaktı” ifadelerini kullandı.

REKOR BEŞİKTAŞ’TA

En yüksek ve en düşük aidat bedelleri hakkında konuşan Serkan Bal, şu şekilde konuştu:

“100 metrekarelik daire başına ödenen ortalama aylık aidat tutarında en yüksek rakam 4 bin 100 lira ile Beşiktaş’ta görülürken, onu 3 bin 300 lira ile Şişli, 2 bin 800 lira ile Kadıköy, 2 bin 700 lira ile Sarıyer ve Üsküdar, 2 bin 600 lira ile Ataşehir takip ediyor. İstanbul'da aidatların ortalamasının en düşük olduğu ilçeler ise 800 lira ile Silivri ve Çatalca.”

İZMİR’DE AİDATLAR İLÇELERE GÖRE DEĞİŞİYOR

İzmir Karşıyaka’da ortalama aylık aidat tutarı 100 metrekarelik daire başına 1.900 TL iken, Bayraklı ve Bornova ilçelerinde 1.600 TL oldu.

Çeşme ilçesinde yazlık lüks site özelliğinde projelerdeki aidatlar ise 4 bin 500 ile 9 bin 500 TL bandında seyrederken, tekil konut binası olup apartman görevlisi bulunmayan eski apartman binalarında aidat ortalamasının 275 TL olduğu saptandı.

ANKARA’DA İLÇELERE GÖRE AİDATLAR

Çankaya ilçesinde, 100 metrekarelik daire başına ödenen ortalama aylık aidat tutarı 1.750 TL, Gölbaşı’nda 1.100 TL, Yenimahalle’de TL lira, Etimesgut’ta ise 700 TL oldu.

Ankara genelinde tekil konut binalarında ve eski apartmanlarda aidat ortalaması 200 TL bandında seyrederken, markalı konut projelerinde aidatların 5 bin TL ile 10 bin TL arasında değişkenlik gösterdiği görülürken, lüks sitelerde bunun da üzerine olduğu belirlendi.