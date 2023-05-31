Dolar güne vites artırarak başladı

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ikinci turda yüzde 47.82 oranında oy alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu karşısında yüzde 52.18'le kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimin ardından 20 lira üstünü gören dolar kuru 31 Mayıs'a da yeni bir rekorla başladı.

31 Mayıs sabah saatleri itibarıyle Dolar/TL kuru 20,61 seviyelerinden işlem görüyor.

Aynı saatlerde Euro ise 22,35 TL'ye yükseldi.

Dün dolar kurunun 20 lirayı aşmasının ardından bazı bankaların yeni kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına önden prim ödeme uygulamasını sonlandırdığı iddia edilmişti.

MORGAN STANLEY: DOLAR/TL YÜZDE 29 YÜKSELEBİLİR

Yurtdışındaki ekonomistlerden ise uyarı üzerine uyar geliyor. Morgan Stanley analistlerine göre, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan'ın faizleri düşük tutma politikasına bağlı kalması durumunda Türk lirası yüzde 29'luk düşüş riskiyle karşı karşıya. ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz politikasına bağlı kalmaya devam etmesi halinde Türk lirasının dolar karşısında yüzde 29 değer kaybetmesi riski olduğunu bildirdi.

ASH: TÜRK LİRASI ÜZERİNDEKİ BASKI AĞIR

Ünlü İngiliz ekonomistten de uyarı geldi. Mevcut düzenin sürdürülebilir olmadığını söyleyen Londra merkezli uluslararası yatırım kuruluşu Bluebay'in yöneticisi Timothy Ash,"Şimdi Erdoğan için iki zorluk var; NATO ve Türk Lirası’ndaki durum. Her ikisinde de krizler olabilir. Haziran zirvesinden önce Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasını bekliyorum. Seçimde meseleden ihtiyaç duyduğu siyasi gücü elde etti. Para politikasında 180'lik bir dönüş görmedikçe ve ekonomi için atanmış güvenilir bir liderlik ekibi görmedikçe, lirada durum ağırlaşabilir” dedi.