Uludağ Üniversitesi Rektörü: Kızlı erkekli konserler istemiyorum

Uludağ Üniversitesi’nde Bahar Şenliği yapmak isteyen öğrenciler Rektörle anlaşamayınca üzerine Nilüfer Gençlik Meclisi ile birlikte 16 Mayıs Perşembe günü Görükle'de bir gençlik festivali yaptı.

İddiaya göre, festivalde konuşan yöneticilerden biri şenlik için Rektörlük ile görüştüğünü belirterek “Rektörlük ‘Artık eskisi gibi bizim ahlak ve geleneğimize uygun olmayan tasvip etmediğimiz şenlikler olmayacak. Akşam saatlerinde kızlı erkekli böyle konserler istemiyorum, geçen festivalde izin verdik, benim başımı yaktınız!’ dedi. Rektörlük festival karşıtı bildiriyi kastederek, ayrıca ‘ülkenin içinde bulunduğu siyasi şartları değerlendirmek zorundayım” diyerek bize geri dönüş yaptı” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER PROTESTO ETTİ

Öğrenciler ise rektörlüğü ve ve üniversite yönetimini yuhalayarak protesto etti.

Öte yandan açıklamada öğrenci topluluklarının kapatılmakla tehdit edildiği de belirtildi.

Topluluk başkanlarının Kültür Müdürü ve SKS Daire Başkanı tarafından çağrılarak çeşitli üsluplarda tehdit ve gözdağına maruz kaldığı ileri sürüldü.

Öğrenciierin isimlerini ve numaralarına ulaşarak tehdit oluşturmaya çalıştıkları vurgulandı.