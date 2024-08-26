Dolar haftaya nasıl başladı?

Dolar/TL kuru, yeni haftanın ilk işlem gününde yatay bir bant üzerinde bulunuyor. Geçtiğimiz hafta 34,00’lü seviyelerin üzerine çıkarak rekor tazeleyen dolar kuru, bugün ise 34,00 sınırında bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta sert yükselişler yaşayarak Kapalıçarşı’da tabelaları yerinden oynatan dolar kuru 34,15 seviyesine ulaşarak yeni bir rekora imza attı.

Dolarda artık 34,00’lü seviyelerin hızla aşıldığı görüldü. Sadece 22 günlük zaman diliminde 33,00’lü seviyeleri geride bırakan dolar kurunda, gelecek olan yeni rekorla merakla bekleniyor.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 33,85 34,15 seviyesi aralığında geçiren dolar kuru, günü 33,90 seviyesinde geride bıraktı.

Yeni günde ise sabah seansında 09.49’da 34,01 seviyesinde bulunuyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL yeni haftanın ilk işlem gününde yatay bir bant üzerinde hareketleniyor. Geçtiğimiz hafta sert yükselişler yaşayarak rekor üstüne rekor tazeleyen Euro/TL, yeni günde sakin bir seyirde bulunuyor.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 38,18 seviyesine ulaşarak yeni bir rekora imza atan Euro/TL, bugün sabah seansında 38,00 sınırında hareketleniyor.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 37, 74 38,13 aralığında geçiren Euro/TL günü 38,03 seviyesinde geride bıraktı.

Yeni günde ise aynı saat diliminde 38,09 seviyesinde bulunuyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Geçtiğimiz hafta piyasalar tarafında merakla beklenen Jacksone Hole toplantısı para piyasaları üzerinde hareketlilik meydana getirdi.

Toplantıda Fed Başkanı Powell'ın yaptığı konuşma ise Fed’in eylül ayında faiz indirimine başlayacağı ihtimalini kuvvetlendirdi.

Bunun beraber bu hafta ABD tarafında büyüme rakamları ve kişisel tüketim harcamaları verisi piyasaların radarında yer aldı. Bunu gelecek olan veriler piyasaları etkileyebilir.

4 SAATLİK DOLAR/TL GRAFİĞİ

4 SAATLİK EURO/TL GRAFİĞİ

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