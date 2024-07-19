Dolar haftayı nasıl kapatacak?

Büşra Kapan
Dolar haftayı nasıl kapatacak?

Dolar kuru yeni günde yükselişini sürdürüyor.

32,20 – 32,40 aralığında uzun süre fiyatlanan kur, temmuz ayının başında bu bölgeyi aşarak 33,00 seviyelere konumlandı.

33,11 seviyesine ulaşarak yeni bir rekora imza atan kur bu alandaki seyrine devam ediyor.

Dünü 33,02 – 33,11 aralığında geçiren dolar kuru, günü 33,07 seviyesinde geride bıraktı.

Haftanın son işlem gününde ise sabah 08.20’de 33,09 seviyesinde yükseliş trendine devam ediyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL, dün kısmi düşüş sergiledikten sonra bugün daha yatay bir seyir sergiliyor.

Son bir haftadır rekor üstüne rekor kıran Euro/TL bugün sabah seansında daha sakin bir seyir sergiliyor.

Dün 36,30 seviyesine ulaşarak rekor tazeleyen Euro/TL gün içinde rekor seviyesinden bir miktar gevşemeler başlattı.

Dünü 36,05 – 36,30 aralığında geçiren Euro/TL, günü 36,09 seviyesinde geride bıraktı. Haftanın son işlem gününde ise aynı saat diliminde 36,04 seviyesinde bulunuyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Dün ABD tarafında Fed yetkililerinin konuşmaları takip edildi. Bazı yetkililer, Fed’in faiz indirimi konusunda daha çok kanıta ihtiyaçları olduğu kararındayken, bazıları ise faiz indirimlerinin geç başlaması, işgücü piyasasında soğumayı tetikleyebileceği ifadelerini kullandı.

Dün Euro Bölgesi’nde faiz kararı toplantısı takip edildi. Avrupa Merkez Bankası faizleri yüzde 3,75 seviyesinde sabit bıraktı.

Bugün ise gündem veri bakımından sakin olduğundan döviz kurlarında sakin bir seyir yaşanabilir.

4 SAATLİK DOLAR/TL GRAFİĞİ

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4 SAATLİK EURO/TL GRAFİĞİ

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