Dolar kritik veriye odaklandı

Dolar/TL kuru kritik verilerin açıklanacağı günde sakin seyirde bulunuyor. Hafta başına sakin seyirde başlayan kur, bu seyrini yeni güne taşıyor.

Dünü 32,30 – 32,41 aralığında tamamlayan kur, dünü 32,30 bandında tamamladı. Yeni günde 08.20’de 32,32 seviyesinde yatay bir seyirde bulunuyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL’de hafta ortasında sakin seyrin olduğu görülüyor. Euro/TL’de geçtiğimiz haftalarda karışık seyir sergiledikten sonra yeni günde sakin seyirde bulunuyor.

Dünü 34,69 – 34,97 bandı aralığında tamamlayan Euro/TL, günü 34,74 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise aynı saat diliminde 34,77 seviyesinde yatay bir seyir sergiliyor.

MAKRO GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Kritik verilerin açıklanacağı günde sakin seyirde bulunan piyasalar önemli verilere odaklandı.

Bugün ABD tarafında enflasyon verisi ve FED faiz kararı toplantısı takip edilecek. ABD’de enflasyonun yıllık bazda yüzde 3,4 olarak açıklanması bekleniyor. Aylık bazda ise yüzde 0,1 olarak açıklanması bekleniyor.

Nisan ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 3,4 olarak açıklanmıştı, aylık bazda ise yüzde 0,3 olarak açıklanmıştı.

Ayrıca bugün 21.00’de FED faiz kararı toplantısı takip edilecek. FED’in bugün gerçekleştireceği toplantıda faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 5,50 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.

FED’in kararının ardından FED Başkanı Powell’ın yapacağı konuşma, piyasaların radarında yer alıyor. Powell’ın, gelecek döneme ilişkin vereceği mesajlar piyasalara yön verebilir.

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