Kritik FED sonrası dolarda son durum

Yoğun veri akışlarının hakim olduğu günün ardından dolar kuru yeni günde yatay seyrediyor.

Dünü 32,20 – 32,38 bandı aralığında geçiren dolar kuru, günü 32,23 seviyesinde geride bıraktı. Yeni günde ise 09.40’ta 32,28 seviyesinde yatay bant üzerinde hareketleniyor.

5 Haziran itibariyle 32,65 seviyesinden çözülmeye başlayan kur, karışık seyir sergileyerek, yeni günde de daha sakin bir seyirde bulunuyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL yeni günde karışık bir seyir sergiliyor. Dünü 34,73 – 35,13 TL aralığında tamamlayan Euro/TL, günü 34,94 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise 09.50’de 35,06 seviyesinde, karışık seyir sergiliyor.

5 Haziran itibariyle 35,58 seviyesinden aşağı yönlü eğilim sergileyen Euro/TL, kayıplar vererek 34,69 seviyesine kadar geriledi.

MAKRO GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler piyasalar üzerinde etkili oluyor. Dün piyasaların radarında ABD tarafında açıklanan veriler yer aldı. Dün enflasyon rakamları ve FED faiz kararı toplantısı takip edildi.

ABD’de enflasyon yıllık bazda yüzde 3,3 olarak açıklanırken, aylık bazda ise yüzde 0,0 olarak açıklandı.

Çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 3,4 olarak açıklanırken, aylık bazda ise yüzde 0,2 olarak açıklandı.

Gündemin bir diğer önemli verisi ise FED faiz kararı toplantısıydı. FED faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri 23 senenin en yükseği olan yüzde 5,50 seviyesinde sabit tuttuğunu açıkladı.

Merkez Bankası enflasyon tahmininde değişiklik yaptığını açıkladı. 2024 için enflasyon yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya yükseltilirken, 2025 için yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e çıkarıldı.

Toplantı sonrasında kürsüye çıkan FED Başkanı Powell, enflasyonun son aylarda 2024 başına kıyasla yavaşlasa da hala çok yüksek olduğunu ve sıkı para politikası duruşuna devam ettiklerini ifade etti.

Bugün aynı zamanda yine ABD verileri takip edilecek. ABD tarafında üretici fiyat endeksi ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi takip edilecek. Açıklanacak olan bu veriler piyasalar üzerinde etkili olabilir.