Dolar kuru yeni güne yükselişle başladı.

ABD Merkez Bankası (Fed), ekonomik aktivitenin nisan başından mayıs ortasına kadar genişlemesini sürdürdüğünü fakat genel görünümün biraz daha kötümserleştiğini bildirdi. Yayımlanan ilgili raporda, sıkı kredi standartları ve yüksek faiz oranlarının kredi büyümesini baskılamaya devam ettiği belirtildi.