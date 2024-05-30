Dolar kuru yeni güne yükselişle başladı.

Son dönemlerde bir miktar çözülmeler yaşayan dolar kuru, yeni günde yukarı yönlü hareketlilik sergiliyor. Dünü 32,18 seviyesinde tamamlayan kur, sabah 07.50’de 32,28 seviyesine bulunuyor.
Dolar/TL kurunun 4 saatlik grafiği incelendiğinde; 82,00 seviyesini görerek doyum noktasına ulaştığı görülüyor. 27 Mayıs Pazartesi günü 32,02 seviyesinden tepki alımı başlatan kur, hafta içine daha yatay bir seyir sergiledikten sonra yeni günde yükselişler yaşıyor.
EURO/TL’DE SON DURUM
Euro/TL yeni günde yukarı yönlü hareketlilik yaşıyor. Dünü 34,80 seviyesinde tamamlayan kur, yeni günde sabah 07.50’de 34,88 seviyesinde yükselişler yaşıyor.
Euro/TL’nin 4 saatlik grafiği incelendiğinde, RSİ’nin 21,00 seviyesine kadar gerilediği görülüyor. Dün 34,80 seviyesinden tepki alımı başlatan Euro/TL bugün yukarı yönlü hareketlilik sergiliyor.
MAKRO EKONOMİK GELİŞMELER
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Dün ABD tarafında Bej Kitap verisi takip edildi.
ABD Merkez Bankası (Fed), ekonomik aktivitenin nisan başından mayıs ortasına kadar genişlemesini sürdürdüğünü fakat genel görünümün biraz daha kötümserleştiğini bildirdi. Yayımlanan ilgili raporda, sıkı kredi standartları ve yüksek faiz oranlarının kredi büyümesini baskılamaya devam ettiği belirtildi.
Dün ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu’ndan (FDIC) yapılan açıklama kapsamında, 4 bin 568 ticari banka ve tasarruf kurumunun net kârının 2024’ün ilk çeyreğinde 64,2 milyar dolar oldu.
Ayrıca bugün ABD tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi takip edilecekken, Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı verisi yakından izlenecek.
Yurtiçinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantı tutanakları yatırımcıların radarında yer alıyor.