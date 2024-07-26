Dolar rekora kapı araladı

Hafta başından bu yana dalgalı seyrin hakim olduğu dolar kuru, haftanın son gününde yukarı yönlü seyir sergiliyor. Yeniden ibreyi yukarı çeviren kurda yeni rekorlara kapı aralandı.

Dünü 32,81 – 32,91 aralığında geçiren dolar kuru, günü 32,91 seviyesinde geride bıraktı. Yeni gün ise sabah 08.25’te 33,08 seviyesinde bulunuyor.

Dünden bugüne kadar 27 kuruşluk artış gösteren kur, haftayı yükselişler kapatmaya doğru ilerliyor.

Temmuz ayının başından bu yana gösterdiği yukarı yönlü seyrini, yoğun bir veri akışının yaşandığı yurtiçi tarafta kurda dalgalı bir seyir görüldü.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL haftanın son işlem gününde kısmi yükselişler sergiliyor. Hafta başından yuna karışık seyrin hakim olduğu Euro/TL’de yeni günde de bir miktar yükseliş sergiliyor.

Dünü 35,64 – 36,02 aralığında geçiren Euro/TL günü 35,87 seviyesinde geride bıraktı. Yeni günde ise aynı saat diliminde 35,96 seviyesinde bulunuyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasalarında hareketliliği hızlandırıyor. Dün ABD tarafında büyüme rakamları verisi takip edildi. ABD ekonomisi yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde büyüme gösterdi. Ekonominin ana büyüme nedeni kişisel harcamalar olurken, yine tahminlerin üzerinde yüzde 2,3 artış kaydetti.

Ayrıca ABD tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi izlendi. İşsizlik haklarından yararlanma başvurusu 235 bin ile beklentilerden iyi geldi.

Bugün ise yurtiçi tarafta veri akışı bulunmazken, ABD tarafında ise kişisel tüketim harcamaları verisi takip edilecek. Bu veri enflasyon rakamlarına dair sinyaller verebilir.

4 SAATLİK DOLAR/TL GRAFİĞİ

4 SAATLİK EURTRY GRAFİĞİ

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