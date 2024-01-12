Dolar ve altında gün ortası son durum

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Nermin Özkaya
Dolar ve altında gün ortası son durum
Dolar/TL kuru haftanın son işlem gününde sınırlı yükseliş sergiliyor.

Dolar/TL kuru öğlen seansında 14.10’da 30.0957 seviyesinde işlem gördü.

Dün ABD tarafında açıklanan enflasyonun yıllık bazda yüzde 3,4 ile beklentileri aşması durumunda Fed’in faiz indirimine gidebileceği ihtimalini piyasalarda azalttı.

Bu durumda dolar endeksinin değer kazanmasına neden oldu.

Dolar endeksi 102,117 seviyesine kadar yükseldi.

Dolar endeksinde görülen yükseliş seyri Dolar/TL kurunda yükselişi tetikledi.

Dolar/TL kuru dün 30.00’lu seviyeleri test ederek yeni bir rekora imza attı.

Dolar/TL kurunun yükselişi ve ons altın arasında kalan gram altın bugün aynı saat diliminde 1.978 TL’den işlem gördü.

Çeyrek altın 3.237 TL’de

Yarım altın 6.473 TL’de

Cumhuriyet altın 12.909 TL

İşlem gördü.

Bugün küresel piyasalarda ABD üretici fiyat endeksi verileri takip edilecek.

ABD’den gelecek olan verilerin etkisiyle piyasalarda hareketlilik gözlemlenebilir.

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