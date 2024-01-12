APPLE’da dev değişiklik

Kaynak: Haber Merkezi
APPLE’da dev değişiklik
Apple, yönetim kurulunda değişiklik yaptığını duyurdu. Apple, 2 kişinin emekli olduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan basın açıklamasında Al Gore ve James Bell'in yönetim kurulundan emekli olduklarına yer verildi.

Apple, Dr. Wanda Austin'in ise Apple’ın yönetiminde yer alacağını duyurdu.

Al Gore, Apple'ın yönetiminde iki görev üstlendi; kişiler ve ücret komitesi ile aday gösterme ve kurumsal yönetim komitesinde görev aldı. Gore, 2003'ten beri Apple'ın yönetim kurulu üyesi olarak yer alıyordu.

James Bell ise 2015 yılında denetim ve finans komitesi üyesi olarak Apple'da görev almıştı.

Bell ve Gore, Bob Iger'in 2019'da istifa etmesinden beri Apple'ın yönetim kurulundan ayrılan ilk kişilerden oldu.

O zamanlar Iger, istifa sebebi olarak video akışı endüstrisinde Apple ile Disney arasındaki rekabeti söylemişti.

Apple CEO'su Tim Cook, Gore ve Bell'in ayrılışıyla ilgili Al ve James'e uzun yıllar boyunca Apple'a verdikleri hizmetlerinden dolayı derinden minnettar olduklarını, dile getirdi.

Ayrıca Apple bugün Dr. Wanda Austin'in yönetim kurulu üyeliğine aday gösterildiğini de duyurdu.

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