Çinli otomobil üreticisi uçan arabayı tanıttı. Siz hala orucu ne bozar, kadınlar ne giymemeli diye konuşun

ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen CES 2024 fuarında görücüye çıkan "uçan süper araba", kısa mesafeli ve alçak irtifalı seyahatler iddia ediyor.

Arabanın teknik özellikleri ve fonksiyonu düşünüldüğünde fiyatı herkesi şaşkına uğrattı.

Artık çağın büyük sorunu haline gelen trafiğe çözüm Çin’den geldi.

Filmlerde sürekli olarak gördüğünüz ancak hayalini bile kuramadığımız bir teknoloji artık hayatımıza girmeye hazırlanıyor.

'Asya'nın, en büyük uçan araba üreticisi' unvanını sahip olan Guangzhou merkezli XPeng Aeroht ve son ürünü 'uçan süper araba eVTOL' fuarda katılımcıların büyük ilgisini çekti.

Xpeng Aeroht'un kurucu ortağı ve baş tasarımcısı olan Wang Tan, The U.S. Sun'a, "İnsanlar üç boyutlu, fakat ulaşım hala iki boyutlu. Aslında herkes uçmak ve muhteşem manzaraları seyredebilmek için başka bir görüşe, başka bir açıya sahip olmak istiyor" dedi.

Ayrıca tasarımcı, sürücülerin, eVTOL sayesinde trafiği yenebileceklerini ve 'sıkışık bölgelerden uçarak uzaklaşabileceklerini' de ifadelerine yer verdi.

Şirketten yapılan açıklamada şu sözler yer aldı: "Tasarım ve teknolojinin zarif bir birleşimi olan bu araba, bir süper otomobilin görünümünü, hissini ve sürüş deneyimini sunuyor, ancak karadan uçuş moduna zahmetsizce geçerek sürücülerin havalanmasına olanak tanıyor..."

Dikey iniş ve kalkışa sahip olan teknoloji devi, aracın sıkışık alanlarda gezinmek ve trafikten kaçınmaya yardımcı olmak için tasarlandığını söyleniyor.

Şirket ortağı Tan, aracın fiyatının yaklaşık 200 bin dolar olarak (yaklaşık 6 milyon TL) yıl içinde satışa sunulacağını söylüyor.