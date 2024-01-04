Dolar ve Euro güne böyle başladı!

Dolar ve Euro'da son durum ne oldu? Dolar ve Euro yeni güne nasıl başladı? İşte detaylar...
İstanbul serbest piyasada Dolar 29,7880 liradan, Euro ise 32,5460 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 29,7860 liradan alınan Dolar, 29,7880 liradan satılırken, 32,5440 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 32,5460 lira oldu.
Dün Dolar'ın satış fiyatı 29,7790 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 32,5260 lira olmuştu.
HSBC'YE GÖRE DOLAR/TL 33 OLACAK
HSBC, dolar/TL yıl sonu tahmininde bulundu. Banka stratejistleri Murat Toprak ve Charotte Ong, Dolar/TL ’nin sene sonunda 33’e çıkacağı görüşünü belirtti.
4 Ocak 2024 09.35 KUR FİYATLARI:
Dolar: 29,78
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