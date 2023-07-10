Dolar yeniden zirve yürüyüşüne başladı

Dolar yeni haftaya ve güne 26,16 seviyesinde başladı. Şu anda ise dolar 26,11 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar yeniden zirve yürüyüşüne başladı

Editör: Ayşe MEMİŞ

Cuma günü doların satış fiyatı 26,0470 lira, avronun satış fiyatı da 28,4490 lira olmuştu.

Haftanın ilk günü olan bugün doların seyri yine yukarı yönlü oldu.

Dolar / TL kuru bu sabah 26.15 seviyesine kadar yükseldi.

Ardından 26 lira seviyesinden işlem görmeye devam etti.

28,5330 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 28,5350 lira olarak belirlendi.

Şu anda ise saat 10:40 itibarıyla dolar 26,11 TL’den işlem görüyor.

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YATIRIMCILAR NE DÜŞÜNÜYOR

Küresel piyasalarda ise yatırımcılar Fed'in faiz patikası hakkında ipucu verecek olan enflasyon verisini ve bilanço dönemini bekliyorlar.

Dünya genelinde politika faizlerinin tahmin edilenden daha uzun bir süre yüksek seyredeceği beklentisi bir süredir tahvil piyasalarını alt üst ediyor. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi geçen hafta 23 baz puan, Almanya'nın devlet tahvillerinin getirisi 24 baz puan, İngiltere'nin devlet tahvillerinin getirisi ise 26 baz puan yükseldi. Gelişmiş ülkelerin tahvil faizlerinin yükselmesinin döviz piyasalarında da kuvvetli yansımaları oluyor.

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