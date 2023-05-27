Dolara mı euroya mı yatırım yapmalı? İslam Memiş açıkladı

İslam Memiş, döviz kurlarına ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu. Memiş, euro yapmak isteyen veya euro borcu olanlara uyarılarda bulundu.

Tv100’de kaleme aldığı yazıda Memiş şu ifadeleri kullandı:

İçeride seçimlere bir gün kala TL’si olan dolar mı, euro mu sorusunun cevabını arıyor.

İki hafta önce dövizcilerde kuyruklar vardı, bu hafta yok.

İki hafta önce 22,40-22,60’dan dolar alanlar vardı, bu hafta 21,16’dan.

İki hafta önce 24,60’dan euro alan vardı, bu hafta 23,65’den.

TL bazlı düşünüldüğünde dolar ve euro tarafında yükseliş öngörümü devam ettiriyorum.

Ama birinin daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim.

O da EURO.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ise “Dolar ve Euro’nun statüleri kesin ancak değişmez olarak görülmemeli” dedi.

İşte bu açıklamalar (dolardan uzaklaşmak) euro yatırımcısı için olumlu bir süreç olacak.

Euro yatırımı yapacak da euro borcu olan da süreci bir kez daha gözden geçirmeli.”