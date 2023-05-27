Dolara mı euroya mı yatırım yapmalı? İslam Memiş açıkladı

İslam Memiş, önümüzdeki süreçte yatırım için doların mı euronun mu daha avantajlı olduğunu açıkladı.

Dolara mı euroya mı yatırım yapmalı? İslam Memiş açıkladı

İslam Memiş, döviz kurlarına ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu. Memiş, euro yapmak isteyen veya euro borcu olanlara uyarılarda bulundu.

Tv100’de kaleme aldığı yazıda Memiş şu ifadeleri kullandı:

İçeride seçimlere bir gün kala TL’si olan dolar mı, euro mu sorusunun cevabını arıyor.

İki hafta önce dövizcilerde kuyruklar vardı, bu hafta yok.

İki hafta önce 22,40-22,60’dan dolar alanlar vardı, bu hafta 21,16’dan.

İki hafta önce 24,60’dan euro alan vardı, bu hafta 23,65’den.

TL bazlı düşünüldüğünde dolar ve euro tarafında yükseliş öngörümü devam ettiriyorum.

Ama birinin daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim.

O da EURO.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ise “Dolar ve Euro’nun statüleri kesin ancak değişmez olarak görülmemeli” dedi.

İşte bu açıklamalar (dolardan uzaklaşmak) euro yatırımcısı için olumlu bir süreç olacak.

Euro yatırımı yapacak da euro borcu olan da süreci bir kez daha gözden geçirmeli.”

Öne Çıkanlar
Engin Ardıç’ı nasıl bilirdiniz?
Engin Ardıç’ı nasıl bilirdiniz?
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Son Haberler
WhatsApp’tan kullanıcılara uyarı: Endişe etmeyin ve bu adımı takip edin Teknoloji - Otomotiv
WhatsApp’tan kullanıcılara uyarı: Endişe etmeyin ve bu adımı takip edin
Kasklı genç kaçarken öldürüldü Güncel
Kasklı genç kaçarken öldürüldü
Bjelica'dan transfer açıklaması Spor
Bjelica'dan transfer açıklaması
Seçime bir gün kala bu broşürler ortaya çıktı. Apartmanların girişlerine ve arabaların camlarına bırakıldı Siyaset
Seçime bir gün kala bu broşürler ortaya çıktı. Apartmanların girişlerine ve arabaların camlarına bırakıldı
Hudut Kartalları'ndan sınır boyunda operasyon Güncel
Hudut Kartalları'ndan sınır boyunda operasyon
27 Mayıs Cumartesi TV yayın akışında ne var? 27 Mayıs Cumartesi bugün hangi diziler var? Keşfet
27 Mayıs Cumartesi TV yayın akışında ne var? 27 Mayıs Cumartesi bugün hangi diziler var?
Sayıştay raporuna yansıdı. TCDD’de borç rekoru kırıldı Güncel
Sayıştay raporuna yansıdı. TCDD’de borç rekoru kırıldı