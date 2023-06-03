İslam Memiş altında son alım fırsatını rakam ve tarih vererek açıkladı

Editör: Özlem Kıral

Memiş, borsa, altın ve dövizin geleceğiyle ilgili analizde bulundu. Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığını belirten Memiş, "Bu hafta itibariyle iyimserlik bir miktar arttı. Ancak çarşamba günü resmi kur yönünde ataklar görüldü. Borsa beklediğimiz gibi pozitif yönde haftayı tamamladı. Yıl içerisinde 6 bin puan seviyesine bekleyerek borsadaki 4 hisse seviyemizle beklemeye devam edeceğimizi söylemiştim. Yükselişlerin devam edip etmeyeceği pazartesi belli olacak. Ne olursa olsun borsadaki 6 bin puan seviyesindeki beklentimiz devam ediyor” dedi.

"HAZİRAN İÇİNDE BİN 910 DOLAR"

Memiş sözlerine "Elinde dolar bulunanlar zarar edecek. Dolar kuru ağustos eylül ayında 25 lira görürse hani dolar düşecekti diyecekler. Şu anda 21 küsur olan dolar kurunun 24 lira olduğunu düşün... Senin en büyük kaybın zaman. Keşke sterlin, euro, ons altın alsaydım diyeceksin" ifadeleriyle devam etti.

“YAZ AYLARINDA BİN 550 LİRA GELEBİLİR”

Yaz aylarında gram altının bin 550 lira olmasını beklediklerini belirten Memiş, "Parite işlemini yapmak istemeyen maalesef doları elinde tutup yıllarca bekleyecek. Dolardan kazandın mı iki yılda? Hayır. Gelelim altının ons fiyatına. Haziran ayı içerisinde bin 910 doları bekleyeceğimize dair bir beklentimiz var. Bu beklentimizde bir değişiklik yok. Bir tepki yükselişi geleceğini ifade ettim. Bu beklenti gerçekleşti.

Altının ons fiyatında bin 910 dolar beklentisi var. 2 bin dolar seviyesine yerleşen bir ons altın göreceğiz. Yükselişle alakalı herhangi bir değişiklik yok. Ons altında düşüş olabilir ancak dolar kurundan destekle gram altını bin 300 liranın altında görmek çok zor. Bin 300 bin 400 aralığı son alım fırsatı. Yaz aylarında gram altın TL bin 550 lira gelebilir" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.