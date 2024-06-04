Dolarda kritik eşik

Dünü 32,14 seviyesinde tamamlayan dolar/TL kuru, yeni günde sabah 08.25’te 32,18 seviyesinde bulunuyor. Kur, dün akşam seansında bir miktar gevşeyerek 32,06 seviyesine kadar gerilediği görülüyor.

Dolar kurunun uzun zamandır sürekli olarak test ettiği mevcut bölge, kritik bir öneme sahip. Bu seviyenin aşağı ya da yukarı yönlü kırılması, o yönü ivmelendirebilir.

Dolar/TL kurunun 4 saatlik grafiği incelendiğinde RSİ’nin 21,00 seviyesine kadar gerilediği görülüyor. Genişleyen Bollinger bulutları içinde pivot çizgisinin altın fiyatlamaların devam ettiği görülüyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL’de ise yukarı yönlü ivmenin olduğu görülüyor. Dünü 35,12 seviyesinde tamamlayan Euro/TL yeni günde aynı saat diliminde 35,147 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL dün 34,89 seviyesine kadar geriledikten sonra bu seviyeden tepki alımı başlatarak yukarı yönlü bir hareketlilik sergilediği görülüyor.

Euro/TL’nin 4 saatlik grafiği incelendiğinde; RSİ’nin 95,00 seviyesine ulaşarak doyum noktasına geldiği görülürken, fiyatın pivot kanalının çok üzerinde bulunduğu izleniyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yoğun veri akışlarının hakim olduğu haftada, para piyasaları karışık seyir sergiliyor.

Dün yurtiçinde enflasyon rakamları takip edildi. Türkiye’de enflasyon yıllık bazda yüzde 75,45 seviyesinde açıklanırken, aylık bazda yüzde 3,37 seviyesinde açıklandı. Piyasaların beklentisinin üzerinde gelen enflasyon rakamları, yurtiçinde riskin hala derinden devam ettiğinin göstergesi.



ABD tarafında PMİ verileri takip edildi. Üretim PMİ verisi 51,3 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Hafta içinde ise ABD tarafında açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi piyasaların radarında yer alıyor. Gelecek olan bu veri piyasalar üzerinde etkili olabilir.