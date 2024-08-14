Dolarda kritik gün

Büşra Kapan
Dolarda kritik gün

Dolar/TL kuru hafta ortasında yatay bir bant üzerinde bulunuyor.

Hafta başından bu yana sakin bir seyir sergileyen dolar kuru, bu seyrini yeni güne taşıdı. Geçtiğimiz haftanın yoğunluğunu geride bırakan dolar kuru, bu hafta ABD tarafından gelecek verilere odaklandı.

Dünü 33,44 – 33,57 aralığında geçiren dolar kuru, günü 33,47 seviyesinde geride bıraktı. Yeni günde ise sabah 08.20’de 33,50 seviyesinde bulunuyor.

Dolar kurunda kritik eşik olan 33,50 seviyesinin aşağı ya da yukarı yönlü kırılması, o yönü hızlandırabilir.

EIRO/TL'DE SON DURUM

Euro/TL hafta ortasında yukarı yönlü bir hareketlilik sergiliyor. Dün itibariyle tepki alımı başlatan Euro/TL, gün için sert yükselişler sergileyerek rekor tazeledi.

Dünü 36,61 – 36,92 aralığında geçiren Euro/TL, günü 36,86 seviyesinde geride bıraktı. Gün içinde 36,92 seviyesine yükselerek rekor tazeleyen Euro/TL yeni rekorlara kapı araladı.

Son günlerde gösterdiği yukarı yönlü hareketlenmeleriyle rekor üstüne rekor kıran Euro/TL’nin sıradaki rekoru yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler piyasalarda hareketliliği meydana getiriyor.

Dün ABD tarafından üretici fiyat endeksi verisi takip edildi. Üretici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 2,2 ile azalış gösterirken, aylık bazda 0,1 olarak açıklandı.

Bugün ise ABD tarafından enflasyon rakamları takip edilecek. ABD tarafında açıklanacak lan bu veri para piyasalarında volatilite meydana getirebilir.

ABD’de haziran ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 3,0 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 0,2 olarak açıklanmıştı. Piyasalar bugün açıklanacak olan enflasyon rakamlarını dört gözle bekliyor.

4 SAATLİK DOLAR/TL GRAFİĞİ

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4 SAATLİK EURO/TL GRAFİĞİ

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