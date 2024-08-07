Dolarda yeni rekor mu geliyor?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 5 Ağustos Pazartesi günü yayımladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuz ayında aylık %3,23, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise %1,94 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında %61,78, yurt içi üretici fiyatlarında %41,37 olarak belirlendi.

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, 6 Ağustos'ta döviz kurunda kayda değer bir yükseliş yaşandı. Dolar/TL gün içinde dört kez rekor kırarak, saat 13.15'te 33,5980 seviyesine ulaştı ve tüm zamanların en yüksek değerine çıktı. Euro/TL ise 36,8245 liraya kadar yükseldi.

Piyasalar yeni güne yükselişle başladı. TÜİK'in enflasyon verilerinin etkisi sürerken, dolar/TL bankalararası piyasanın açılışının ardından 33,5710 lira ile güne başlayarak tarihi zirvesine yaklaştı. Euro/TL de yukarı yönlü seyrini sürdürerek 36,6637 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.