Dolarda yeni rekor mu geliyor?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dolarda yeni rekor mu geliyor?

Temmuz enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından piyasalar hızlı bir yükseliş trendine girdi. Dolar ve Euro'nun değer kazanmasıyla birlikte, dün rekor seviyelere ulaşıldı. Dolar/TL kuru bugün de yükselişini sürdürerek 33,57 seviyesine yaklaştı ve yeni bir rekor kırma eşiğine geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 5 Ağustos Pazartesi günü yayımladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuz ayında aylık %3,23, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise %1,94 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında %61,78, yurt içi üretici fiyatlarında %41,37 olarak belirlendi.

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, 6 Ağustos'ta döviz kurunda kayda değer bir yükseliş yaşandı. Dolar/TL gün içinde dört kez rekor kırarak, saat 13.15'te 33,5980 seviyesine ulaştı ve tüm zamanların en yüksek değerine çıktı. Euro/TL ise 36,8245 liraya kadar yükseldi.

Piyasalar yeni güne yükselişle başladı. TÜİK'in enflasyon verilerinin etkisi sürerken, dolar/TL bankalararası piyasanın açılışının ardından 33,5710 lira ile güne başlayarak tarihi zirvesine yaklaştı. Euro/TL de yukarı yönlü seyrini sürdürerek 36,6637 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

Son Haberler
Başakşehir Gürcistan sınavında Spor
Başakşehir Gürcistan sınavında
Bütün emeklilere yasaklandı! 81 ilde bugün resmen başladı Gündem
Bütün emeklilere yasaklandı! 81 ilde bugün resmen başladı
Kaya Çilingiroğlu genç sevgilisiyle öpüşürken yakalandı. Üstelik kızı Zehra’yla yaşıt Magazin
Kaya Çilingiroğlu genç sevgilisiyle öpüşürken yakalandı. Üstelik kızı Zehra’yla yaşıt
Mehmet Şimşek masaya yumruğunu vurdu: Artık sizi görmek istemiyorum Ekonomi
Mehmet Şimşek masaya yumruğunu vurdu: Artık sizi görmek istemiyorum
Olimpiyattaki skandalın nasıl başladığı ortaya çıktı Spor
Olimpiyattaki skandalın nasıl başladığı ortaya çıktı
Yumurtadan zam çıktı. Bu hafta geliyor Ekonomi
Yumurtadan zam çıktı. Bu hafta geliyor
Dünya Göçebe Oyunları için geri sayım başladı Spor
Dünya Göçebe Oyunları için geri sayım başladı