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Dolar ‘dünyanın ağası benim’ diyor. Euro dolar paritesi 20 yılın en düşük seviyesinde

2002 yılındaki seviyesinin altına inen euro/dolar paritesi son 20 yılın en düşük seviyesini geriledi. Dolar 18,12 liradan, euro ise 18,04'den işlem görüyor.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 08:58
Son Güncelleme: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 11:01
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Dolar/euro paritesi son yirmi yılın en düşük seviyesini gördü. Dolar 'dünyanın ağası benim'diyor

Dolar ‘dünyanın ağası benim’ diyor. Euro dolar paritesi 20 yılın en düşük seviyesinde
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ABD Merkez Bankasının (Fed) eylüldeki toplantıda 75 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentilerin artışı, Avrupa'da yaşanan kuraklık, resesyon riski, Ukrayna-Rusya savaşı ve Rusya'dan Avrupa'ya gaz sevkiyatının kesilmesi gibi çeşitli sebeplerden dolayı euro/dolar paritesinde gerileme yaşandığı belirtiliyor.

EURO DEĞERİ

1999 yılında piyasaya sürüldüğünde 1 euro 1,17 dolar seviyelerindeydi. Bu tarihten sonra euro, dolar karşısında hızla değer kaybetti. Ekim 2000'de euro 0,82 dolara kadar geriledi.Euro, 2002 yılından 2008'e kadarki süreçte dolara karşı değer kazandı. 2008 yılında 1 euro 1,60 dolara kadar çıkarak rekor kırdı.İşte bu rekorun ardından dolar bugünlerde yine 'dünyanın ağası' benim diyor.

Dolar bugün 18,12'den euro ise 18,04'den işlem görüyor. Parite ise 0,9950 son 20 yılın en düşük seviyesi

(KAYNAK:BLOOMBERG)


 

 

 

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