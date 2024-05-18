Gürok Grup’tan kültürel mirasa yatırım

Kütahya’da doğan ve 140 ülkeye yenilikçi ürünler ulaştıran Gürok Grup, Türkiye’nin görülmeye değer kültürel miraslarından biri olan Aizanoi antik kenti kazılarına 2020 yılından beri desteğini devam ettiriyor.

Grup, yeniden keşfedilmiş ve kalıntıları günümüze kadar sağlam şekilde gelmiş en büyük Roma kentlerinden biri olan bu özel alanın daha çok kişi tarafından ziyaret edilmesi ve bölgenin turizmine katkı sağlaması için çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor.

2012'de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde yer alan Aizanoi Antik Kenti kazı çalışmaları, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPU) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından yürütülüyor.

Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat antik kentte gerçekleştirilen basın toplantısında çalışmalar hakkında önemli bilgiler verdi.

2020 yılından bu yana kazı çalışmalarının ana sponsorluğunu üstlendiklerini belirten Argat, bu projeyi Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, Kütahya Valiliği, Kütahya Müze Müdürlüğü iş birliğiyle yürüttüklerini ifade etti.

“KAZANDIKLARINI GERİ VERME MİSYONUYLA YOLA ÇIKTIK”

Kültürel mirasa yatırım yapmanın önemli bir misyon olduğuna dikkat çeken Argat, grup olarak tüm faaliyetlerinde ‘sınırsız düşün, cesur davran, iyi yap’ değerleriyle hareket ettiklerini belirtti. Sürdürülebilir bir gelecek için kültürel mirasın korunmasını ve tanıtılmasını değerli bulduklarını ifade eden Argat, kazandıklarını geri verme, Kütahya’yı yalnızca bir sanayi şehri değil, turistik ve kültürel zenginlikleriyle de tanınan bir şehir haline getirme vizyonuyla hareket ettiklerini de söyledi.

Kalkınmanın tek koldan değil, her alanda potansiyelini gerçekleştirmekle mümkün olduğunu hatırlatan Argat, bu bilinçle kültür ve sanata olan desteklerini sürdüreceklerini de ifade etti.

Argat, dönemin yaşamına, kent kültürüne ışık tutan bu kazıların kültürel miras ve Kütahya’nın turizm potansiyeli açısından paha biçilemez bir değere sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

ANTİK KENT İLGİ GÖRMEYE DEVAM EDİYOR

Her yıl artan sayısı yerli ve yabancı turistin Aizanoi’yi ziyaret ettiğini belirten Argat, 2023 yılında kenti ziyaret eden kişi sayısının 2020 yılına göre yüzde 143.71’lik artışla 44 bin 842’ye ulaştığını açıkladı.

Pandeminin de dahil olduğu 3 yıl gibi bir sürede bu denli artışın oldukça olumlu bir gelişme olarak gördüklerini ifade eden Argat, Kütahya’yı turistik ve kültürel zenginlikleriyle de tanınan bir marka şehir haline getirme vizyonuyla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

GEÇMİŞİ 5 BİN YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

Aizanoi Antik kentinin geçmişi 5 bin yıl öncesine dayanıyor. Kent UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alıyor ve ‘İkinci Efes’ olarak biliniyor. Efes, Bergama, Side gibi kentlerle çağdaş olan antik kent, M.Ö. 3 bine dayanan tarihi ve tiyatro, stadyum, agora ve Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı, iki hamam, dünyanın ilk ticaret borsa binası, sütunlu cadde, Kocaçay üzerinde ikisi ayakta kalmış beş köprü, iki agora, gymnasium, Meter Steunene kutsal alanı, nekropoller, antik bir bent, su yolları ve kapı yapıları bulunuyor.

Kenti kazı çalışmalarında bugüne kadar; 2 bin yıl öncesine ait, 2 metre 10 santim yüksekliğe sahip erkek heykelinin yanı sıra Yunan mitolojisinde aşk tanrısı olarak bilinen “Eros” ile şarap tanrısı “Dionysos” ve yarı tanrı “Herakles”in heykel başları gün yüzüne çıkarıldı. Kazılarda ayrıca Romalı kadınların kullandıkları farklı renklerde allık, farlar ve çok sayıda parfüm şişesi bulundu.