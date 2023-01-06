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Dolar zirveyi görecek diyen ekonomist Selçuk Geçer tarih verdi

Döviz kurunda yaşanan dalgalanma devam ederken, ekonomist Selçuk Geçer'den dikkat çeken bir uyarı geldi. Geçer, doların zirve yapacağı tarihi vererek önemli açıklamalarda bulundu.

Galeri Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 11:31
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Dolar zirveyi görecek diyen ekonomist Selçuk Geçer tarih verdi

Yılbaşından bu yana istikrarlı bir şekilde yükselen dolar kuru yüzde 39 civarında seyrederken, Türkiye'de enflasyon oranı yüzde 84 olarak kaydedildi.

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Dolar zirveyi görecek diyen ekonomist Selçuk Geçer tarih verdi

TL enflasyon düşüşünde fark olduğunu söyleyen Selçuk Geçer, aradaki farkın 45 puan olduğuna ve bu farktan dolayı minimum dolar değerinin 24 TL olduğuna dikkat çekti.

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Dolar zirveyi görecek diyen ekonomist Selçuk Geçer tarih verdi

Son 1 hafta içerisinde asgari asgari ücretin açıklanması enflasyonun hafiflettiği söylentileri ortaya çıktı.

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Dolar zirveyi görecek diyen ekonomist Selçuk Geçer tarih verdi

Ekonomist Selçuk Geçer, hükümetin 'enflasyon düşecek' iddiasına katılmayarak, enflasyonun 2023'ün ilk 3 ayında zirveye çıkacağını ve bu yükselişin de dolar kurunu etkileyeceğinin altını çizdi.

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Dolar zirveyi görecek diyen ekonomist Selçuk Geçer tarih verdi

Geçer, konuyla ilgili açıklamasında, 'Enflasyonun yüzde 30'a düşeceğini söylüyorlar ki bu tamamen bir aldatmaca...

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Dolar zirveyi görecek diyen ekonomist Selçuk Geçer tarih verdi

Asgari ücretin açlık sınırının yarısında kalması bekleniyor” diye konuştu.

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Dolar zirveyi görecek diyen ekonomist Selçuk Geçer tarih verdi

Geçer, konuşmasının devamında 'Türkiye'de doları kontrol altına almak için çok büyük bir kaynak heba edildi, doların reel kuru 24 seviyelerinde ve bu baskıyı daha fazla sürdüremez.

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Dolar zirveyi görecek diyen ekonomist Selçuk Geçer tarih verdi

Dolar er ya da geç eski seviyesine geri döner...

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Dolar zirveyi görecek diyen ekonomist Selçuk Geçer tarih verdi

2023'ün ilk aylarında reel seviye 24'e kadar çıkacak' dedi.

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Dolar zirveyi görecek diyen ekonomist Selçuk Geçer tarih verdi

Selçuk Geçer, 'Baskıdan sonra dolar hala 18 lirada mı tutulacak?' sorusuna yanıt olarak, 'Tabii ki baskı nedeniyle 18 lirada tutuluyorsa ve zaten 24 lira ise o zaman asgari ücret yine aynı olacak' açıklamasında bulundu.

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