Dolar zirveyi görecek diyen ekonomist Selçuk Geçer tarih verdi

Selçuk Geçer, 'Baskıdan sonra dolar hala 18 lirada mı tutulacak?' sorusuna yanıt olarak, 'Tabii ki baskı nedeniyle 18 lirada tutuluyorsa ve zaten 24 lira ise o zaman asgari ücret yine aynı olacak' açıklamasında bulundu.