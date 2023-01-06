Dolar zirveyi görecek diyen ekonomist Selçuk Geçer tarih verdi

Yılbaşından bu yana istikrarlı bir şekilde yükselen dolar kuru yüzde 39 civarında seyrederken, Türkiye'de enflasyon oranı yüzde 84 olarak kaydedildi.
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TL enflasyon düşüşünde fark olduğunu söyleyen Selçuk Geçer, aradaki farkın 45 puan olduğuna ve bu farktan dolayı minimum dolar değerinin 24 TL olduğuna dikkat çekti.
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Son 1 hafta içerisinde asgari asgari ücretin açıklanması enflasyonun hafiflettiği söylentileri ortaya çıktı.
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Ekonomist Selçuk Geçer, hükümetin 'enflasyon düşecek' iddiasına katılmayarak, enflasyonun 2023'ün ilk 3 ayında zirveye çıkacağını ve bu yükselişin de dolar kurunu etkileyeceğinin altını çizdi.
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Geçer, konuyla ilgili açıklamasında, 'Enflasyonun yüzde 30'a düşeceğini söylüyorlar ki bu tamamen bir aldatmaca...
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Asgari ücretin açlık sınırının yarısında kalması bekleniyor” diye konuştu.
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Geçer, konuşmasının devamında 'Türkiye'de doları kontrol altına almak için çok büyük bir kaynak heba edildi, doların reel kuru 24 seviyelerinde ve bu baskıyı daha fazla sürdüremez.
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Dolar er ya da geç eski seviyesine geri döner...
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2023'ün ilk aylarında reel seviye 24'e kadar çıkacak' dedi.
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Selçuk Geçer, 'Baskıdan sonra dolar hala 18 lirada mı tutulacak?' sorusuna yanıt olarak, 'Tabii ki baskı nedeniyle 18 lirada tutuluyorsa ve zaten 24 lira ise o zaman asgari ücret yine aynı olacak' açıklamasında bulundu.