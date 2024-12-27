Dolgu yaptıran genç kör oldu

İstanbul'da alın bölgesindeki çöküntülerden rahatsızlık duyan 25 yaşındaki Enes B., 22 Nisan 2022'de özel bir hastanede operasyon geçirdi.

Doktor U.A., göbek kısmından aldığı yağları Enes B.'nin yüz bölgesine enjekte etti.

SOL GÖZÜ GÖRMEMEYE BAŞLADI

İşlemin ardından narkozun etkisinden çıkan Enes B., sol gözünün görmediğini fark etti.

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MAHKEMEYE BAŞVURDU

Enes B., doktoruyla konuşup görme sorununa çözüm bulamayınca mahkemeye başvurdu.

35 DAKİKADA TAMAMLANDI

Enes B.'nin avukatı Selahattin Par tarafından İstanbul Tüketici Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, Enes B.'yi ilk sırada olmasına rağmen işleme geç alan davalı hekimin, başka hastalara yetişmek zorunda olduğunu söyleyerek acele ettiği belirtildi.

Dilekçede, işlem öncesinde yaklaşık 2 saat süreceği söylenen operasyonun 35 dakikada tamamlandığı anlatılarak, davalı hastane ve doktor tarafından hastaya işlemle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığı kaydedildi.

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Operasyonun ardından göremediğini söyleyen Enes B. için hastanenin göz servisinden bir doktor çağırıldığı ifade edilen dilekçede, bu doktorun da Enes B.'yi göz hastanesine sevk ettiği aktarıldı.

HASTANE SORUMLULUK ALMADI

Dilekçede, ambulans yerine taksiyle göz hastanesine giden Enes B.'nin buradaki müdahalenin ardından tekrar davalı hastaneye döndüğü, ancak buradakilerin görme yetisinin kaybıyla ilgili bir sorumluluk almadığı, hatta bu sırada onay formu imzalatılmaya çalışıldığı belirtildi.

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Doktorun yanlış teşhis koyarak özensiz bir tedavi uyguladığı iddia edilen dilekçede, işlemin ardından Enes B.'nin sol gözünün görme yetisini tamamen kaybettiği, bedensel ve psikolojik zarar gördüğü vurgulandı.

Dilekçede, meydana gelen zararın tazmini için 1 milyon lira manevi tazminat ödenmesine karar verilmesi talep edildi.