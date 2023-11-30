Dolmuşta mini etek giydiği için kendisine çevrilen bakışları çekti: "Otobüsün siyasi görüşü var"

Bir genç kız, mini eteğiyle bindiği dolmuşta kendisine dik dik bakan kadınları tek tek kameraya aldı. En sonunda eteğini gösterdiği videoyu "Otobüsün siyası görüşü var" açıklamasıyla paylaştı. Video kısa sürede gündem oldu.
30 Kasım 2023 Perşembe
Bir genç kız, mini eteğiyle bindiği dolmuşta kendisine dik dik bakan kadınları tek tek kameraya aldı. En sonunda eteğini gösterdiği videoyu "Otobüsün siyası görüşü var" açıklamasıyla paylaştı. Video kısa sürede gündem oldu.
Bir genç kız, mini eteğiyle bindiği dolmuşta kendisine dik dik bakan kadınları tek tek kameraya aldı. En sonunda eteğini gösterdiği videoyu "Otobüsün siyası görüşü var" açıklamasıyla paylaştı. Video kısa sürede gündem oldu.