Dolmuşta mini etek giydiği için kendisine çevrilen bakışları çekti: "Otobüsün siyasi görüşü var"

Bir genç kız, mini eteğiyle bindiği dolmuşta kendisine dik dik bakan kadınları tek tek kameraya aldı. En sonunda eteğini gösterdiği videoyu "Otobüsün siyası görüşü var" açıklamasıyla paylaştı. Video kısa sürede gündem oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Dolmuşta mini etek giydiği için kendisine çevrilen bakışları çekti: "Otobüsün siyasi görüşü var"

Bir genç kız, mini eteğiyle bindiği dolmuşta kendisine dik dik bakan kadınları tek tek kameraya aldı. En sonunda eteğini gösterdiği videoyu "Otobüsün siyası görüşü var" açıklamasıyla paylaştı. Video kısa sürede gündem oldu.

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